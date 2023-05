Une légende du Barça annonce son départ à l'issue de la saison

Ce mercredi, le FC Barcelone a annoncé le départ en fin de saison de Sergio Busquets après 18 ans passés au club.

Le FC Barcelone s'apprête à définitivement tourner une page de son histoire. Ce mercredi, le club catalan a en effet annoncé le départ de Sergio Busquets à l'issue de la saison. Un départ qui se faisait pressentir depuis plusieurs mois, son contrat expirant en juin 2023 n'ayant pas été prolongé.

Busquets quitte le Barça

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club, le champion du monde 2010 s'exprime sur son départ, son amour pour le club et les moments qu'il y a passés. "Le temps est venu d'annoncer qu'il s'agit de ma dernière saison avec le Barça. Cela a été une incroyable aventure. Depuis mon enfance, quand je venais au stade ou que je regardais à la télé, j'ai toujours rêvé de porter ce maillot et de jouer dans ce stade. Et la réalité a dépassé mes rêves. (...) C'est un honneur, un rêve, une fierté, et cela représente énormément pour moi d'avoir défendu ce logo pendant tant d'années, mais tout a un début et une fin. Bien que ça ne soit pas une décision facile, je pense que le moment est venu", a expliqué le milieu de terrain de 34 ans.

La fin d'une ère

Avec ce départ, le Barça voit une ère se terminer puisqu'après les récents départs de Lionel Messi, Dani Alves et Gérard Piqué, Sergio Busquets était le seul rescapé de l'époque Guardiola, lors de laquelle les Blaugranas avaient remporté 14 trophées en quatre saisons.

Il quittera donc le club avec plus de 700 matches joués, faisant de lui le 3è joueur le plus capé de l'histoire derrière Lionel Messi et Xavi. Il est sur le point de remporter un 9è titre de champion d'Espagne, ce qui pourrait être son 32è trophée avec le Barça, dont 3 Ligues des Champions.

Busquets n'a pas précisé où il irait jouer à partir de la saison prochaine, bien que les rumeurs l'envoyant en Arabie saoudite avec Lionel Messi sont toujours d'actualité.