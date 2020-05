Une équipe de D2 allemande complète mise en quarantaine

Alors qu’elle devait reprendre la compétition la semaine prochaine, la formation de Dynamo Dresde a été mise en quarantaine.

Le club de deuxième division allemande de Dynamo Dresde a envoyé l'ensemble de son équipe, de ses différents et de ses intendants en quarantaine pour une durée de deux semaines après que deux nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en son sein. L'ancien club phare de l' de l'Est a fait cette annonce ce samedi. Cela signifie que l'équipe ne pourra pas jouer ses matches de championnat lors des deux prochaines semaines. La 2, comme le championnat de l'élite, devait repartir le week-end prochain et Dresde était censé affronter 96 le 17 mai à 13h30.

"Le Dynamo Dresde en a informé la Ligue allemande de football à l'avance. Nous déterminerons les prochaines étapes au début de la semaine prochaine selon les plans du club", a déclaré un porte-parole de la Ligue Allemande sur la chaine SID. Dresde est le premier club des deux divisions professionnelles allemandes à prendre cette mesure drastique depuis que le retour du football a été confirmé.

Dynamo Dresde en contact permanent avec la Ligue allemande

Les deux nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés lors de la troisième série de tests au sein du club. Lors du premier examen, le virus a été décelé chez un professionnel de Dresde, et celui-ci se trouve en quarantaine depuis le 3 mai. Il n'y a eu aucun cas positif lors de la deuxième série de tests, effectuée le 4 mai dernier.

Au moment du premier test, l'équipe s'entraînait en petits groupes sans contact physique, mais depuis jeudi dernier Dynamo suit un entraînement collectif normal en vue de la reprise de la compétition. Dans ce contexte, l'autorité sanitaire responsable de Dresde a assurément enregistré de nouveaux cas différents du celui du premier test et c'est pourquoi elle a ordonné une mise en quarantaine pour toute l'équipe.

"Au cours des dernières semaines, nous avons déployé d'énormes efforts, à la fois en termes de personnel et de logistique, pour appliquer strictement toutes les mesures médicales et hygiéniques prescrites", a déclaré Ralf Minge, le directeur sportif de Dresde. Le club est désormais en contact avec le service de santé de la LDF. "Le fait est que nous ne pouvons ni nous entraîner ni participer au jeu dans les 14 prochains jours", conclut la note.