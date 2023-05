Un retour à Lyon ? Samuel Umtiti ne ferme pas la porte

Prêté à Lecce par le FC Barcelone, le défenseur français s'est totalement relancé et est toujours ambitieux.

Samuel Umtiti est redevenu un joueur de football de haut niveau. Gêné par les blessures ces dernières années, le Français a quitté le FC Barcelone l'été dernier pour se relancer à Lecce. Un pari risqué mais réussi. Dans une interview accordée à Canal Plus, Samuel Umtiti a fait part de ses ambitions après sa saison réussie et n'écarte pas un retour à l'Olympique Lyonnais.

"J'aimerais rejouer avec Lacazette"

"Je suis encore sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2026, mais c'est vrai que j'ai vraiment besoin de me sentir respecté, apprécié et je me sens bien en Italie. J'adore la langue, la nourriture, le style. Un retour à Lyon pour jouer avec Alexandre Lacazette ? Dernièrement on en parlait, j'aimerais vraiment rejouer avec lui avant la fin de ma carrière", a analysé le champion du monde 2018.

"Après, c'est trop tôt pour en parler, mais oui pour moi Lecce c'est un tremplin. Tout le monde pensait que j'étais mort, mais moi je savais que je venais ici pour rebondir et repartir plus haut", a ajouté Samuel Umtiti. Le défenseur français s'est confié sur sa renaissance au plus haut niveau.

"Se maintenir avec Lecce c'est comme gagner un titre"

"Je vais très bien, je suis heureux après ces quatre années de galère, ces quatre années difficiles. Au final, j'ai réussi à retrouver le sourire et le goût de rejouer au football. Je savais que si on me redonnait cette confiance là, j'allais pouvoir m'exprimer comme je le faisais quelques années en arrière", a expliqué Samuel Umtiti.

"Je savais que pour les autres, ceux qui ne croyaient pas en moi, c'était l'année de la dernière chance. Jouer la relégation, c'est un challenge. J'adore ça. C'est un objectif très important pour la ville, le club, les tifosis, tout le monde. Si on reste en première division c'est comme si j'avais gagné un titre avec Lecce", a ajouté le Français.

"C'est vrai que je n'avais pas enchainé de match depuis très longtemps, quatre ans, quatre ans et demi. Au début les gens avaient ces interrogations là et moi aussi je me demandais si j'allais tenir, comment ça va se passer. Physiquement je suis prêt. Cela fait longtemps que je n'ai plus de douleur, le plus dur c'était de faire comprendre à mon cerveau que j'étais prêt. Ce déclic là a mis du temps, mais il a fini par arriver. Umtiti est fini, oui je l'ai entendu, je n'étais plus un joueur de football, j'étais un mannequin à mettre des photos sur instagram, mais je ne leur en veut pas c'est le football", a conclu Big Sam. Samuel Umtiti a retrouvé la santé et son appétit de compétition est toujours bel et bien présent.