Un point de gagné ou deux de perdus ? Le message de Mikel Arteta après le match nul contre Liverpool

Le match nul d'Arsenal sur la pelouse de Liverpool 2-2 relance totalement la course au titre entre les Gunners et Manchester City.

Arsenal a manqué une énorme occasion de faire un pas important vers le titre ce dimanche. Les Gunners se rendaient à Anfield dans l'espoir de reprendre une avance de huit points en tête de la Premier League, alors qu'ils comptent un match de plus que Manchester City, mais leur avance est désormais de six points sur les hommes de Pep Guardiola.

Arteta regarde déjà devant

Les Gunners semblaient bien partis pour décrocher une nouvelle victoire qui leur remonterait le moral lorsque Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus ont donné l'avantage au club londonien en début de match, mais ils ont dû s'accrocher en fin de match et ont dû se contenter d'un penalty manqué par Mohamed Salah et d'arrêts héroïques d'Aaron Ramsdale pour obtenir le partage des points.

Interrogé par Sky Sports sur le message qu'il envoie à son équipe en quête du titre après ce faux pas, Mikel Arteta a gardé la face : "Il faut passer à autre chose. Il faut les convaincre de continuer à jouer comme nous l'avons fait pendant les 30 premières minutes. Nous aurions pu prendre trois points. Nous devrions faire cela [jouer comme en première mi-temps] pendant 15 minutes supplémentaires et le match aurait alors pris une trajectoire très différente. Nous ne l'avons pas fait. Nous devions prendre ce point".

"Je n'ai vu personne dominer Liverpool à Anfield cette saison"

Salah a permis à Liverpool de revenir dans les talons des Gunners et d'y croire à nouveau avant la mi-temps, tandis que Roberto Firmino a égalisé en fin de match. Malgré le match nul, Mikel Arteta cherche à tirer des enseignements positifs de ce point ramené sur un terrain qui n'a pas été vraiment réussi à Arsenal ces derniers temps.

"Wow, c'est un match très intense. Le match était sous contrôle, mais nous avons ensuite encaissé un but très imprécis et le match a changé d'allure. Nous avons bien commencé les premières minutes [de la seconde mi-temps], mais nous avons ensuite perdu le contrôle. C'est devenu un match de transition, très chaotique. Liverpool pouvait marquer trois ou quatre buts", a analysé l'Espagnol.

"C'est vrai que nous aurions pu marquer deux ou trois buts, alors peut-être qu'à la fin le score est juste. Je n'ai vu personne dominer dans ce stade cette saison. Ils ont battu toutes les grandes équipes ici, ils ont joué contre le Real Madrid et auraient pu mener de quatre points après 20 minutes. Ils vont avoir des moments difficiles. Il faut savoir les gérer et c'est ce que nous avons fait. Notre gardien y est pour beaucoup", a conclu Mikel Arteta. Arsenal doit encore affronter City le 26 avril, dans ce qui pourrait être un match décisif pour le titre, mais son attention se porte désormais sur le derby londonien qui l'opposera à son voisin West Ham dimanche prochain.