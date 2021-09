Un nouveau record pour Moukoko avec les Espoirs allemands

Le jeune homme de 16 ans a inscrit un doublé avec les U21 de la Mannschaft, ajoutant ainsi un nouveau record de précocité à sa collection.

Le jeune prodige de 16 ans du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Allemagne au niveau des moins de 21 ans, jeudi, en ouvrant son compteur avec deux buts contre Saint-Marin.

Moukoko, qui a fait irruption sur la scène à 15 ans au Signal Iduna Park en cours de saison dernière, a déjà fait tomber un certain nombre de records de précocité en club au cours de sa courte carrière. Et il semble prêt à faire de même sur la scène internationale, car il a montré qu'il s'était complètement remis de ses récentes blessures.

Moukoko, qui avait déjà représenté l'Allemagne en U16 alors qu'il n'avait que 12 ans, a reçu sa première convocation en U21 en mars 2021. Le jeune homme a ensuite subi une grave blessure aux ligaments qui l'a empêché de faire ses débuts et l'a également laissé sur la touche pour le reste de la saison 2020-21 avec le BVB.

Il a participé aux trois matches de Dortmund en Bundesliga depuis le début de la saison et a débuté contre Saint-Marin jeudi, lors du premier match de qualification pour le Championnat d'Europe.

Devenu le plus jeune joueur de l'histoire du pays avec les Espoirs à l'âge de 16 ans et 286 jours au début du match, il a inscrit deux buts en première mi-temps, s'assurant ainsi le record du plus jeune buteur.

L'attaquant détient déjà le titre de plus jeune joueur à avoir participé à la Bundesliga et à la Ligue des champions, ainsi que celui de plus jeune buteur du championnat allemand. Mais tout n'a pas été facile pour le jeune homme.

Moukoko a admis que la pression de l'explosion à un si jeune âge était presque trop forte pour lui, et l'a poussé à envisager d'écourter sa carrière professionnelle. "Au début, les articles étaient très stressants pour moi, surtout quand on parlait de mon âge", a déclaré l'adolescent à la publication allemande WAZ.

"Je ne voulais plus m'infliger cela. Je voulais abandonner, mais mon entraîneur m'a beaucoup aidé, il m'a soutenu. Je pouvais tout oublier sur le terrain."