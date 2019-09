Un match amical France-Algérie en 2020 ? Noël Le Graët est pour

Invité sur France Info, le président de la FFF souhaite que les conditions soient réunies pour que les Bleus jouent un match amical en Algérie.

Un match de prestige entre les champions du monde 2018 et les vainqueurs de la CAN 2019 bientôt organisé ? Ce qui était impensable il y a quelques années en raison du contexte politique toujours compliqué entre la et l' est désormais une hypothèse sérieusement envisagée par les deux fédérations.

"C’est le seul pays qu’on ne rencontre pas"

Invité sur France Info ce mardi matin, Noël Le Graët a exprimé son envie de voir une rencontre organisée en Algérie pour que les Bleus puissent y jouer pour la première fois de leur histoire. "Depuis que je suis en place, je veux aller en Algérie parce que c’est le seul pays qu’on ne rencontre pas", a indiqué le président de la FFF.

Le dirigeant breton souhaite ainsi que les tensions politiques soient mises de côté le temps d'une rencontre de 90 minutes. "Il est quand même temps, 60 ans après, qu'on puisse jouer au football."

Match France-Algérie en 2020 ? "Depuis que je suis en place, je veux aller en Algérie parce que c’est le seul pays qu’on ne rencontre pas", affirme le président de la FFF. "Il est quand même temps, 60 ans après, qu'on puisse jouer au football." #8h30Politique pic.twitter.com/XDp8ddLsUu — franceinfo (@franceinfo) September 10, 2019



"Je vais me déplacer le plus rapidement possible pour voir dans quelles conditions on peut organiser ce match. Pour les amicaux, on prend les décisions tout seul. Mais c'est un match tellement important que l'accord politique est nécessaire", a précisé Noël Le Graët, qui devra obtenir la validation d'Emmanuel Macron pour que cette rencontre puisse avoir lieue.

De nombreux dirigeants et personnalités politiques craignent des débordements dans le cadre d'un nouveau match entre les Bleus et les Fennecs, 18 ans après l'épisode du Stade de France et l'envahissement du terrain qui avait marqué les esprits à l'époque. Depuis le 6 octobre 2001, l'Équipe de France n'a plus jamais croisé la route de l'Algérie.