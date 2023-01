Un club français historique sur le point de disparaître

En grosses difficultés financières et judiciaires depuis plus d'un an, les heures du Gazélec Ajaccio sont désormais comptées. Explications.

Présent en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016 sous les ordres de Thierry Laurey, le Gazélec Ajaccio avait ensuite connu une inarrêtable descente aux enfers : le club est relégué en National 1 en 2019 puis en National 2 l'année suivante, une nouvelle relégation sportive accompagnée d'une relégation administrative en National 3. Et en ce début d'année 2023, le club va tout simplement disparaître.

Une disparition impossible à éviter

Les représentants du GFC ont été convoqués ce matin par le tribunal de commerce d'Ajaccio et mis au courant que les juges rendront leur décision le 30 janvier quand à la liquidation judiciaire du club. En attente du jugement, la saison du club de National 3 est déjà terminée. L'avenir de l'association GFCA, qui gère la section amateur et les équipes de jeunes, sera quant à lui statué par le tribunal le 14 février.

Si l'espoir fait vivre, rien ne semble cette fois pouvoir empêcher la disparition du club. La société par actions simplifiées (SAS) est en redressement judiciaire depuis le 19 décembre, une étape de plus dans l'implosion du club dont les comptes sont gelés depuis le 19 octobre 2021. En cause, une enquête visant plusieurs représentants (l'ex-président Johann Carta et les anciens actionnaires Antony Perrino et Pierre Anchetti) pour des soupçons d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé entre 2018 et 2021. Englué financièrement et juridiquement, le Gazélec vit désormais ses derniers jours.