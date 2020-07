Un club de D3 italienne rêve de Mario Balotelli

Le club de Como, qui évolue en Serie C, réfléchit à l’idée de recruter la star italienne, Mario Balotelli.

Et si après une expérience au sein du dernier de la , à savoir Brescia, Mario Balotelli tentait sa chance deux étages au-dessous en signant en faveur d’une équipe de Serie C. Cette possibilité est évoquée par Sky Sport Italia.

Le club de Comô, qui a beaucoup d’ambitions pour le futur, songerait en effet à l’enfant terrible du football transalpin. Ses décideurs croient pouvoir présenter les arguments financiers pour enrôler l’ancien Marseillais. Et pour ce qui est du cadre de vie, il n’est plus présenter au sein de cette petite et agréable ville lombarde.

Balotelli va-t-il reculer pour mieux sauter ?

Par le passé, Como 1907 a vu passer beaucoup de joueurs importants en son sein. Des éléments tels que Marco Simone, Benoit Cauet, Carlo Cudicini ou encore Abdelkader Ghezzal ont évolué dans cette équipe. La dernière présence de ce club dans l’élite italienne remonte à 1990. Aujourd’hui, le club est 12e de la 3e division.

Mario Balotelli, qui fêtera ses 30 ans le 12 aout prochain, a aussi été annoncé récemment du côté de River Plate. Mais, la piste menant au prestigieux club argentin ne semble pas être très sérieuse. Des touches en ont également été évoquées.

Pour rappel, l’aventure de Balotelli avec Brescia s’est arrêtée prématurément. En conflit avec son président Massimo Cellino, qui lui reprochait son côté dilettante, l’ex-international azzurro a été prié de faire ses valises. Une procédure de licenciement a été lancée contre lui.