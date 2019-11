Un Bayern méconnaissable s’écroule à Francfort (1-5)

Le champion d’Allemagne est tombé pour la 2e fois de la saison en Bundesliga ce samedi. Les Munichois se sont écroulés à Francfort.

L’ a été un tremplin pour Niko Kovac et les succès glanés à la tête de cette équipe lui ont permis d’atterrir au Bayern. Ironie du sort, c’est ce même club qui pourrait être derrière son limogeage du club bavarois.

Déjà fortement menacé à son poste avant le match de ce samedi, le coach croate est désormais sur la sellette à la suite d’une monumentale déroute dans son fief. Ses hommes se sont totalement écroulés dans cette partie, et l’expulsion de Jérome Boateng, survenue dès la 9e minute du match, n’explique pas à elle seule l’ampleur du désastre.

Le Bayern n’a jamais été capable de répondre au défi proposé par son adversaire du jour. Et les coups de butoir ont commencé à se multiplier sur les buts gardés par Manuel Neuer dès la 25e minute avec une réalisation de Kostic. Sow, Abraham, Hinteregger et Paciencia ont ensuite tous contribué à ce large succès avec un but chacun. Kostic a, par ailleurs, amélioré ses statistiques personnelles en offrant deux passes décisives.

1-5, ce n’est pas le revers le plus lourd de l’histoire du Bayern en (le 0-7 contre de 1976 tient toujours). Cependant, il y a fort à parier que cette humiliation va laisser des traces au sein de la maison bavaroise. Et les jours de Kovac sur le banc sont plus que jamais comptés.