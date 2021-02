Un ancien madrilène demande à Messi de partir du Barça

​L'ancien défenseur central du Real Madrid, Oscar Ruggeri, estime que Lionel Messi devrait quitter Barcelone à la fin de son contrat cet été.

L'Argentin a indiqué que Barcelone avait maltraité Messi et a affirmé que le club n'est plus respecté par ses adversaires en Europe.

"Messi doit quitter le club », a déclaré Ruggeri à ESPN. "Il est toujours le meilleur, mais toutes les équipes ont perdu le respect pour Barcelone."

"C'est fini, il doit partir, ils lui ont fait beaucoup de choses et nous en sommes arrivés à ça. Ils ont expulsé [Luis Suarez], et il a oublié qu'il est [son] ami, et [fait partie de] la famille. Suarez est un buteur. Vous ne pouvez pas le chasser. Peu de joueurs sont au niveau de Suarez de nos jours."

"Maintenant, Messi veut venir en Argentine, alors qu'avant c'était l'inverse. Maintenant, il pourrait tirer sur quelqu'un pour rejoindre l'équipe nationale, avant, il faisait tout pour s'en échapper. Il a perdu son respect pour Barcelone."

Un départ de Messi du Barça, c'est aussi l'avis d'un ancien catalan, en l'occurrence Rivaldo. Ce dernier a confié à Betfair qu'il voyait La Pulga au PSG.

"Cette bagarre contre le PSG sera presque certainement le dernier match de Ligue des champions de Messi avec Barcelone au Camp Nou, a déclaré le Brésilien à Betfair. Barcelone ne peut pas donner à Messi une réelle chance de se battre pour un quelconque titre majeur. Son avenir sera au PSG, d'autant plus avec ce qu’il s'est passé hier (mardi). C'est une équipe qui peut lui donner la possibilité de continuer à gagner des titres."

"Messi a plus de trente ans, assumant toujours la responsabilité de l'équipe. Et pour couronner le tout, cette saison, il a vu son meilleur coéquipier, Luis Suárez, partir dans une vente incompréhensible qui a servi à rendre plus fort que jamais l'Atlético de Madrid."

"Le Barça ne peut pas tourner quand les meilleurs ne sont pas là, ils n'ont pas d'équipe. Le contraire arrive au PSG, qui a joué sans Neymar et Di María et pourtant ils ont obtenu un onze très puissant.", a confié le Brésilien.