Un ancien joueur du PSG fracasse l’OM

Un ancien joueur du PSG a détruit l’Olympique de Marseille après la victoire du club phocéen contre Rennes, dimanche.

L’Olympique de Marseille s’est imposé dimanche dans le choc de la 14e journée de Ligue face au Stade Rennais (2-0). Un succès qui vient confirmer le regain de forme des Phocéens. Néanmoins, la prestation des Marseillais n’était pas très convaincante aux yeux d’un ancien joueur du Paris Saint-Germain en l’occurrence, Jérôme Rothen.

Gattuso le savait...

La victoire de l’OM contre Rennes fait suite à celle contre l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa. Les Phocéens viennent donc d’enchainer deux victoires de suite pour la première fois cette saison. Cependant, l’OM n’a pas proposé un bon contenu dans le match et a d’ailleurs battu les Bretons sur ses deux frappes cadrées. Un fait reconnu par l’entraineur olympien, Gennaro Gattuso, qui préfère toutefois se contenter du résultat. « Aujourd'hui, l'important était de gagner, que ça soit beau ou moche. C'est la première fois cette saison qu'on gagne deux matchs de suite et on ne doit pas se demander si la victoire était belle ou moche. Je préfère être moche et gagner des matchs comme ça. On a besoin de remonter au classement », a déclaré Gattuso en conférence de presse. Mais pour Jérôme Rothen, ce n’est pas encore suffisant.

Rothen n’est pas convaincu par l’OM

L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a suivi avec attention la prestation des Phocéens contre Rennes. Une performance très loin de séduire et de convaincre Jérôme Rothen que l’OM est de retour à un bon niveau. « Il n'y a pas à s'extasier devant une victoire comme celle d'hier. C'est bien au niveau comptable, il valait mieux qu'il gagne, mais malgré tout, je trouve que c'est très insuffisant ce qu'ils font dans le jeu. Face à Rennes, techniquement, tactiquement, c'est très faible. Il marque sur un pénalty offert par Christopher Wooh, mais sinon, c'est le néant total. Les milieux de terrain rennais se sont régalés sur l'ensemble du match. Je trouve que l'OM est une équipe très moyenne et pour espérer avoir une belle série, il faudra corriger beaucoup de choses », regrette Jérôme Rothen sur les ondes de RMC.