OM – Rennes : Gattuso n’est pas satisfait de la prestation de ce joueur

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’est pas content du jeu présenté par un de ses milieux de terrains contre Rennes, dimanche.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille accueillait le Stade Rennais au Stade Orange Vélodrome dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Même si les Phocéens ont remporté le match en s’imposant 2-0, l’entraîneur de la formation olympienne n’est pas satisfait de la prestation d’un de ses joueurs.

Marseille renoue avec la victoire

C’est une excellente semaine pour l’Olympique de Marseille. Après une étincelante victoire contre l’Ajax Amsterdam (4-3), jeudi, couronnée d’une qualification aux 16es de finale de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a enchaîné les bonnes performances en championnat de France où il n’a plus jamais retrouvé le sourire depuis après la victoire contre Le Havre (3-0) le 08 octobre dernier.

En effet, lors de la réception du Stade Rennais, dimanche soir, en clôture de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille a signé sa quatrième victoire de la saison. Les Phocéens se sont imposés (2-0) face aux Rouge et Noir. Ceci grâce à des buts de Pierre-Emerick Aubameyang (08e, sp) et Azzedine Ounahi (65e). Une victoire qui fait monter l’OM à la 9e place avec 17 points.

Gattuso pas satisfait d’Ounahi malgré son but

Milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi a rassuré l’Olympique de Marseille, dimanche, en inscrivant le deuxième but des locaux dans la victoire (2-0) contre le Stade Rennais. Mais l’entraîneur italien n’est pas complètement satisfait de la prestation du Lion de l’Atlas. Interrogé après le match, Gennaro Gattuso donne son appréciation de la copie présenté par l’ancien joueur d’Angers.

« Il peut faire mieux, estime l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Il a des qualités techniques on l’a vu sur son but. Il doit être plus juste avec le ballon. Et voir comment ne pas déséquilibrer l’équipe. J’en attends plus. Je n’ai pas aimé sa première période j’ai préféré sa deuxième », a confié l’ancien entraîneur de Milan.

Rappelons que c’est le deuxième but d’Azzedine Ounahi en Ligue 1 cette saison. Le Marocain a disputé sept matchs en raison des pépins physiques.