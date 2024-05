Un ancien du PSG fracasse Nuno Mendes après la défaite à Dortmund

Un ancien attaquant du Paris Saint-Germain est très furieux après la prestation de Nuno Mendes à Dortmund.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été battu par le Borussia Dortmund (1-0) au Signal Iduna Park à l’occasion du match aller des demi-finale de la Ligue des champions. Titulaire, Nuno Mendes a disputé toutes les minutes imparties à la rencontre. Mais le Portugais n’a été que très décevant, selon Laurent Leroy, ancien attaquant du club francilien.

"Nuno Mendes mérite la note de zéro"

Alors qu’il s’était fait dandiner par Lamine Yamal à Montjuïc lors de la qualification du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (1-4), Nuno Mendes a encore connu d’énormes difficultés, ce mercredi soir, au Signal Iduna Park lors de la défaite du PSG face au Borussia Dortmund (1-0). Se confiant au micro de Le Parisien, Laurent Leroy a déclaré que le défenseur portugais a été le pire joueur parisien sur le terrain à Dortmund.

« Il a été en très, très grande difficulté. Pour moi, c’est simple, il mérite la note de zéro! Il a été en difficulté sur tous les plans, les passes, les relances… Il a été éliminé sur chaque duel. Au retour, il faudra que ça change », a commencé l’ancien attaquant du PSG.

Laurent Leroy optimiste pour Paris

Après la défaite à Dortmund (1-0), le Paris Saint-Germain reçoit le club bavarois le mardi prochain pour le compte de la manche retour des demi-finales. Comme c’était fait à Barcelone, le PSG est attendu pour renverser la tendance au Parc des Princes, mardi. Nonobstant la défaite, l’ancien joueur de l’AS Cannes et Valenciennes reste confiant pour une qualification parisienne.

« C’était un match difficile, on savait que ce serait difficile car ils jouaient à la maison, avec leurs supporteurs (...) Il reste encore 90 minutes, on va tout faire pour gagner au prochain match avec un maximum de motivation », a déclaré Leroy, qui reste "optimiste" et convaincu que le PSG "ira en finale".