Un ancien de l’OM soutient le PSG en Ligue des champions

Dans un peu plus d’une semaine, la Ligue des champions de l’UEFA fera son grand retour sur la scène avec les matchs aller des quarts de finale. Une des équipes encore en lice, le Paris Saint-Germain vient d’avoir le soutien d’un ancien joueur de son rival, l’Olympique de Marseille.

Adil Rami voit Paris aller loin en LDC

Ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille entre 2017 et 2019, Adil Rami prédit l’avenir du Paris Saint-Germain en Ligue des champions de l’UEFA. Dans une interview accordée à TNT Sports, l’ancien international défenseur français (36 capes, 1 but) a livré son avis sur la participation du club de la capitale française dans la compétition de la Coupe aux grandes oreilles. A la question de savoir qui de l’OM (Ligue Europa) et du PSG (Ligue des champions) fera un bon parcours en coupe d’Europe, l’ancien de Lille et de Séville n’a pas hésité à jeter des fleurs à Paris.

« Pour Paris, j'estime que les meilleures équipes sont de l'autre côté du tableau et elles vont se taper entre elles. Le Barça, c'est dur de dire ça, mais ce n'est pas le Barça que je jouais avec Valence et qui nous massacrait... Le PSG va aller au bout. C'est dur (rires) mais, oui, ils vont aller au bout », a déclaré Adil Rami. Faut-il rappeler que le PSG affronte le FC Barcelone en quarts de finale le 10 avril prochain au Parc des Princes pour le match aller.

Un PSG discipliné plus qu’avant

Pour l’ancien défenseur central de l’AC Milan, Luis Enrique, qui a pris les commandes du staff technique de la formation francilienne depuis l’été dernier, fait un travail remarquable. Le technicien espagnol, selon Rami, a discipliné le Paris Saint-Germain contrairement à ses prédécesseurs qui avaient du mal à le faire en raison des stars qui remplissaient le club.

« Je préfère avoir ce Paris-là que le Paris des années précédentes. Il y avait plus de stars, c'était beau, mais beaucoup moins de respect pour ce maillot, pour les couleurs du PSG. C'est triste, c'est dommage pour le foot et pour les Parisiens. Aujourd'hui, il y a moins de talent peut-être, mais beaucoup plus de discipline et beaucoup moins d'ego. Il y a plus d'efforts et je trouve ça cohérent. C'est le début, mais si Paris ne change pas d'entraîneur et fait un bon recrutement cet été… C'est un projet logique et qui me plaît bien », a reconnu Adil Rami.

L’Olympique de Marseille, décimé, accueille le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, ce dimanche. Le coup d’envoi est donné à 20h45 au Stade Orange Vélodrome. Marseille avait perdu (4-0) au match aller en septembre dernier.