Un ancien de l'OL souhaite revenir en Ligue 1

Un ancien joueur de l’OL a évoqué samedi la possibilité d’un retour en Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais est sur un nuage depuis plusieurs semaines. Après avoir validé son maintien, le club rhodanien veut essayer d’accrocher une place européenne via le championnat. A défaut, l’OL pourrait retrouver l'Europe en remportant la Coupe de France face au PSG, adversaire en Ligue 1 ce dimanche, le 25 mai prochain. Si les Gones venaient à se qualifier, ils auront certainement besoin de se renforcer davantage. Ça tombe bien puisqu’un ancien du club vient d’ouvrir la porte à un retour dans l’Hexagone.

La Ligue 1, pourvoyeuse de talents

La Ligue 1 ne tire pas son surnom de ‘’Ligue des talents’’ du hasard. Le championnat français a lancé plusieurs joueurs qui ont explosé dans l’Hexagone avant de s’envoler vers l’extérieur. On peut citer des joueurs comme Nabil Fekir (Bétis Séville), Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni (Real Madrid) ou encore Mike Maignan (AC Milan).

Dans le sens inverse, d’autres joueurs en difficultés arrivent à se relancer dans le championnat français. Jean-Clair Todibo (Nice), Pierre-Emerick Aubameyang (OM) et Alexandre Lacazette (OL) sont entre autres des joueurs qui se refont une sante depuis leur retour en Ligue 1. C’est justement cette trajectoire que pourrait suivre un certain Memphis Depay.

L'article continue ci-dessous

Memphis Depay ouvre la porte à retour en Ligue 1

Memphis Depay fait partie des joueurs dont la carrière a été relancée en Ligue 1. En manque de temps de jeu à Manchester United, l’international néerlandais a rejoint l’OL en 2017. Dans le Rhône, l’ancien attaquant du Barça qu’il a rejoint juste après Lyon, a disputé 178 matchs pour 76 buts et 55 passes décisives. Actuellement à l’Atlético Madrid, Memphis Depay ne ferme la porte à un retour en Ligue 1 à l’avenir.

Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

« Je ne dirais pas que c’est impossible, car rien n’est impossible. Pour l’instant, je suis à Madrid et je suis heureux avec l’Atlético mais on verra dans le futur. La Ligue 1 est un championnat que beaucoup de personnes sous-estiment. J’ai joué en Angleterre, en France, en Espagne. La Ligue 1 n’est pas facile, c’est très sérieux et très physique avec des joueurs très rapides », confie-t-il dans un entretien accordé à Prime Video.