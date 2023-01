Un ancien champion du monde futur sélectionneur de la Belgique?

Près de deux mois après le départ de Roberto Martinez, la Belgique cherche toujours son successeur. Un ancien champion du monde est visé.

À peine éliminée de la Coupe du monde après un nul vierge contre la Croatie lors du 3ème match des poules, la Belgique voit son sélectionneur Roberto Martínez quitter le navire dans la foulée. Le timing de l'annonce est moyen mais sa démission semblait prévue depuis un moment. Pourtant, alors qu'elle avait connaissance de ce potentiel départ, la Fédération belge n'a, deux mois plus tard, toujours pas trouvé de successeur à l'Espagnol. Après divers refus (Hervé Renard) et candidatures écartées (Claude Puel, Andrea Pirlo), les Diables Rouges ont ciblé un ancien champion du monde.

Un ancien champion du monde rempli d'expérience

Selon le journal belge Het Nieuwsblad, souvent bien informé en ce qui concerne la sélection, la Fédération belge aurait placé Joachim Löw tout en haut de sa short list. Aux manettes depuis 2006, le technicien qui avait mené la Mannschaft au titre mondial 2014, avait quitté la sélection allemande en 2021 après l'échec de l'Euro 2020.

Après avoir annoncé avoir besoin d'une pause à la suite de ses 15 années passées à la tête de son pays, Löw pourrait bientôt reprendre du service. En novembre, il avait en effet déclaré au journal Kicker avoir « l'intention d'à nouveau travailler dans le football. Je ressens à nouveau de la motivation quand je regarde du football. Il y a quelques mois, ce n'était plus le cas. »

Contacté par le journal Sport Bild, l'agent de l'ancien sélectionneur allemand a nié des contacts actuels entre les deux parties. Mais l'intérêt belge est bel et bien présent et des négociations pourraient bientôt être entamées. En cas de refus ou de désaccord avec Joachim Löw, la Fédération belge aurait également coché les noms de Mauricio Pochettino et André Villas-Boas.