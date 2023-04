Un algorithme prédit le lauréat de la Ligue 1 après la défaite du PSG contre Lyon !

Un algorithme a prédit le classement de Ligue 1 en fin de saison après la défaite du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais dimanche.

Le titre de champion de France peut-il encore échapper au Paris Saint-Germain ? Battus par l'Olympique Lyonnais dimanche soir, les joueurs de la capitale ont le RC Lens et l'Olympique de Marseille revenir à 6 points à neuf journées de la fin. Avec un déplacement à Nice et la réception à venir des Sang et Or, le titre semble loin d'être acquis pour les hommes de Christophe Galtier.

Paris champion d'après un algorithme

Mais les mathématiques sont encore du côté des Parisiens. Ce mardi, l'expert en paris sportifs BETSiE a prédit via un algorithme le classement final de la saison 2022-2023 en Ligue 1. Prenant en compte les résultats au cours de la saison toutes compétitions confondues, les prochains matches à venir ou encore les xGoals, cet algorithme a donc prédit que le Paris Saint-Germain serait une nouvelle fois champion de France. Le "Super ordinateur" a simulé le reste de la saison 100 000 fois afin de faire une moyenne de points par équipe.

Paris serait donc premier avec 83,7 points devant l'OM (76,1), Lens (74, 8), Lille (71) et Monaco (70,9). Le reste du classement serait plus ou moins le même que l'actuel puisque les quatre relégables (Auxerre, Troyes, Ajaccio et Angers) seraient relégués, toujours d'après l'algorithme.

Ligue 1 prédit par l'Algorithme

Class Club Matches Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Goal Difference Pts 1 PSG 38 26.3 4.8 6.9 87.1 39.4 47.7 83.7 2 Marseille 38 22.8 7.9 7.4 70.9 39.8 31.1 76.1 3 Lens 38 21.2 11.1 5.7 62.7 32.2 30.5 74.8 4 Lille 38 20.7 8.7 8.5 73.1 45.5 27.6 71.0 5 Monaco 38 20.9 8.1 9.0 75.6 52.2 23.4 70.9 6 Rennes 38 18.9 7.2 11.9 60.7 41.1 19.6 63.9 7 Reims 38 15.7 15.0 7.3 54.7 37.9 16.8 62.1 8 Nice 38 15.5 14.2 8.3 52.8 36.0 16.8 60.7 9 Lyon 38 15.7 10.2 12.1 57.7 44.1 13.6 57.4 10 Lorient 38 14.3 10.1 13.6 51.6 55.1 -3.5 52.9 11 Clermont 38 13.5 9.2 15.2 41.2 52.6 -11.4 49.9 12 Toulouse 38 13.7 7.2 17.2 57.6 63.6 -6.0 48.2 13 Montpellier 38 13.4 6.0 18.6 55.5 64.0 -8.5 46.1 14 Nantes 38 9.5 14.2 14.3 42.4 51.9 -9.5 42.8 15 Brest 38 8.6 11.3 18.1 42.5 60.2 -17.7 37.0 16 Strasbourg 38 7.9 13.1 17.1 48.9 64.8 -15.9 36.7 17 Auxerre 38 8.2 10.3 19.4 32.7 64.6 -31.9 35.1 18 AC Ajaccio 38 8.3 5.2 24.6 30.1 66.7 -36.6 30.0 19 Troyes 38 5.4 10.7 21.9 46.7 82.2 -35.5 27.0 20 Angers 38 3.8 6.9 27.3 30.7 81.2 -50.5 18.2

Le classement deD'après l'algorithme, le PSG aurait ainsi 90% de chances d'être champion, Marseille 5, Lens 4,3, Lille 0,3 et Monaco 0,2.