Ukraine - Zinchenko : "Nous devrons faire le match de notre vie pour battre l'Angleterre"

Le défenseur de Manchester City est bien conscient qu'il faudra un exploit aux Ukrainiens pour venir à bout des Three Lions.

Oleksandr Zinchenko affirme que l'Ukraine devra jouer le meilleur match de sa vie si elle espère battre l'Angleterre samedi lors du quart de finale de l'Euro 2020 entre les deux équipes.

Zinchenko connaît certainement bien l'équipe d'Angleterre, puisqu'il est à Manchester City depuis 2016. Et, sachant que les Three Lions n'ont pas encore encaissé de but dans ce tournoi, il dit que son équipe sera un outsider alors qu'elle cherchera à arracher une place en demi-finale.

"L'Angleterre a très bien joué en défense, mais il n'y a pas d'équipe parfaite, a déclaré Zinchenko. Pour passer, nous devrons jouer le meilleur match de notre vie."

Son point de vue a été repris par le manager Andriy Shevchenko, qui pense que c'est l'une des meilleures équipes d'Angleterre qu'il ait vues.

"L'Angleterre est l'une des équipes les plus équilibrées, a-t-il déclaré. Ils ont des joueurs extraordinaires. C'est une équipe qui joue plus que du football. Le football anglais vit l'un des meilleurs moments de son histoire. Demain sera le match le plus difficile pour nous."

En raison des restrictions liées au Covid, peu de supporters ukrainiens ou anglais devraient faire le voyage jusqu'à Rome, où se déroulera le match de samedi. Avant le match contre l'Ukraine, les quatre rencontres de l'Angleterre avaient été jouées au stade de Wembley, devant un public largement composé d'Anglais.

Avec peu de supporters en déplacement, le public sera en grande partie composé de fans locaux, et Shevchenko espère que ceux qui seront dans le stade choisiront de soutenir son équipe.

L'article continue ci-dessous

"Cela n'aide pas le football. Mais nous sommes bien conscients de la situation du Covid, a-t-il déclaré. Nous avons une importante communauté ukrainienne ici en Italie. Je les ai invités et encouragés à venir au Stadio Olimpico.

"J'attends des supporters italiens dans le stade et j'espère qu'ils soutiendront l'Ukraine. L'Ukraine mérite la sympathie des supporters pour la qualité de notre jeu."

Après être venu à bout de la Suède à la dernière minute de la prolongation, l'Ukraine espère décrocher son billet pour le premier dernier carré de son histoire dans une compétition majeure. Le vainqueur de ce duel avec les hommes de Southgate rejoindrait Wembley pour y défier celui de Danemark-République tchèque, qui sera joué un peu plus tôt samedi soir (18h).