UEFA - Ceferin : "Le 3 août, la Ligue des champions doit être terminée"

Le président de l'UEFA a estimé que la période estivale pourrait permettre aux compétitions européennes d'aller à leur terme, avec une date butoir.

Alors que la pandémie de coronavirus ne cesse de gagner du terrain ces dernières semaines, le football européen est plongé dans la crise. Les compétitions sont suspendues, et à l'heure actuelle, il est difficile de dire si ces dernières pourront reprendre. Si toutefois il était possible de recommencer à jouer prochainement, il apparaît compliqué pour les instances européennes de s'accorder sur une date de reprise et une date de clôture... Bref, à l'UEFA, les maux de têtes sont nombreux.

"Le 3 août, la Ligue des Champions doit être terminée"

Néanmoins, malgré la gravité de la situation actuelle, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a dévoilé son plan pour la suite des évènements. Si la priorité reste de permettre la fin de la saison 2019-2020 dans tous les championnats domestiques, il existe ainsi une stratégie plan terminer la Ligue des Champions et la . "Juillet et août me paraissent être une période favorable pour achever nos compétitions européennes", a-t-il confié à la chaîne publique allemande ZDF.

"Cette situation sanitaire est inédite, c'est une situation spéciale qui doit nous conduire à être le plus flexible possible quant aux dates et aux horaires des matchs. Si la crise devait se calmer, nous pourrions recommencer à jouer plus tôt. Mais le 3 août, la Ligue des Champions doit être terminée", a ensuite prévenu Aleksander Ceferin. La course contre la montre est donc lancée. Rappelons que d'autres voies importantes s'élèvent pour proposer des solutions alternatives.