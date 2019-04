Turquie - Quand Adebayor a pensé au suicide

L'attaquant togolais de 35 ans, qui évolue aujourd'hui à l'Istanbul Basaksehir, a pensé au suicide alors qu'il était au centre de formation de Metz.

Emmanuel Adebayor s'est confié dans une longue interview accordée au Daily Mail sur les multiples obstacles qu'il a dû surmonter durant sa carrière, qui l'a mené de à la , en passant notamment par , ou le .

Il évoque notamment un épisode douloureux, alors qu'il évoluait encore au centre de formation du . "J'avais 16 ans. Tout ce que je voulais, c'était aider ma famille, mais ils m'ont mis énormément de pression. Je ne pouvais pas y faire face. À Metz, je gagnais peut-être 3, 400 euros par mois. Ma famille a demandé une maison d’une valeur de 580.000 euros. Le club était fatigué de moi à cause de mon comportement. Je me souviens de m'être assis sur mon lit une nuit et d'avoir pensé ‘Qu'est-ce que je fais ici ? Personne n'est content de moi, alors quel est l'intérêt de vivre ?'

"Alors, je suis descendu à la pharmacie en bas de chez moi, j'ai acheté plusieurs boîtes de médicaments. J'avais tout préparé. J'étais prêt. Mais j'ai appelé mon meilleur ami à minuit. Il m'a calmé, m'a dit que j'avais beaucoup de choses à faire et le potentiel pour changer des choses en Afrique. Cela m'a fait réfléchir. Je me suis dit que Dieu devait avoir un plan pour moi."

L'ancien Gunner a également évoqué son départ compliqué d'Arsenal pour Manchester City, alors qu'il était victime de racisme de la part d'une frange des supporters londoniens. "Je me souviens arriver au stade et les supporters d'Arsenal étaient là. Tout ce que j'ai entendu était le chant 'Ta mère est une p*** et ton père avec des éléphants' (...). Comment pouvais-je répondre ? Je ne pouvais pas me faire entendre face à des milliers de supporters."

Une haine de la part de ses anciens supporters qui a atteint son paroxysme lors de sa célébration d'un but inscrit face aux hommes d'Arsène Wenger sous le maillot citizen. "Si un sniper m'avait tiré dessus, il ne m'aurait pas tué, dit-il pour décrire ce moment. Je ne me sentais plus humain. C'était trop. Je les ai simplement regardés en pensant 'Il y a des choses qui ne se font pas'.

"Et maintenant la même FA [la fédération anglaise, ndlr] essaie d'arrêter le racisme ? Je suis désolé, cela ne fonctionne pas comme ça (...). Nous devons réagir. Nous devons quitter le terrain."