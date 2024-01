Tunisie - Namibie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Toujours placée mais rarement gagnante, la Tunisie espère bien renouer avec la gloire en Côte d’Ivoire. Son premier obstacle s’appelle la Namibie.

Mise à part la CAN jouée à domicile en 2004, la Tunisie n’a jamais remporté un tournoi continental. Une anomalie pour cette sélection qui fait partie des meilleures de l’Afrique et qui participe régulièrement aux phases finales de Coupe du Monde. Les Aigles de Carthages se verraient bien corriger cet état de faits.

La Tunisie, la force de l’habitude

Après un Mondial au Qatar plutôt encourageant, et durant lequel ils ont été les seuls à battre l’équipe de France, les Tunisiens vont vouloir signer une bonne Coupe d’Afrique. L’élimination en quarts de la précédente édition leur est restée en travers de la gorge. Ils se voient bien faire mieux, d’autant plus qu’ils bénéficient d’un groupe plutôt abordable.

Le premier match les verra défier la Namibie. Sur le papier, il n’y a pas photo entre les deux sélections. Mais attention, la prudence reste de mise. Depuis l’entame de la compétition, les Nigeria, le Ghana et l’Egypte l’ont appris à leurs dépens. Au Msakni et sa bande d’être appliqués et signer la meilleure entame possible.

La Tunisie n’a loupé aucune des 14 éditions de la CAN. Et sur ces 14 éditions, elle n’a raté qu’à une seule reprise la qualification pour la phase à élimination directe. C’était en 2013. Une série que l’équipe maghrébine va chercher à étirer.

Horaire et lieu de match

Tunisie - Namibie

1er tour de Coupe d’Afrique des Nations (Groupe E)

Amadou Gon Coulibaly Stadium, Korhogo (Cote d’Ivoire)

A 18h française

Les compos probables du match Tunisie - Namibie

Tunisie : Dahmen; Talbi, Meriah, Maaloul, Haddadi; Ben Romdhane, Ben Slimane, Laidouni; Msakni, Sliti, Jaziri.

Namibie : Ndisiro; Amutenya, Hanamub, Haukongo, Nyambe, Petrus; Shitembi, Tjiueza, Hotto; Limbondi, Shalulile.

Sur quelle chaîne suivre le match Tunisie - Namibie ?

La rencontre entre la Tunisie et la Namibie sera à suivre ce mardi 16 janvier 2024 à partir de 18h sur la chaîne beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou sur My Canal.