Tuchel : "Même avec une interdiction de transferts je serais heureux à Chelsea"

L'entraîneur des Blues a évoqué le prochain mercato de son équipe au moment d'entamer la dernière ligne droite de la saison.

Bien que Chelsea ait été lié à Erling Haaland, Sergio Aguero et une foule de talents offensifs au cours des dernières semaines, Thomas Tuchel insiste sur le fait qu'il ne poussera pas pour un changement majeur cet été.

L'ancien coach du PSG a remplacé Frank Lampard en tant que manager des Blues en janvier, après quoi les Londoniens ont réussi à atteindre une série record de 14 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

Même si cette série a donné à Chelsea une chance de remporter un trophée et de finir dans le top 4, certains pensent déjà à la fenêtre de transfert de l'été. Cependant, Tuchel a appelé à la prudence avant l'ouverture du marché estival.

"Honnêtement, si nous avons une interdiction de transfert demain, je serais un entraîneur heureux la saison prochaine, a-t-il déclaré aux journalistes. Ainsi, nous pouvons pousser cette équipe à la prochaine limite et au prochain niveau, comme nous le faisons. Mais j'ai des idées, bien sûr, j'ai des idées pour peut-être améliorer cette équipe.

"C'est très, très difficile parce que, tout d'abord, nous avons un groupe très fort avec un lien fort, ce qui signifie que nous avons besoin d'excellents caractères. C'est la chose la plus importante parce que nous avons des gars de haut niveau dans le vestiaire, et je ne permettrai à personne de ruiner cela et d'avoir une mauvaise influence là-dedans.

"Ce n'est pas comme un puzzle où vous enlevez une pièce et mettez la suivante. C'est une situation complexe, chaque marché des transferts. Donc je suis absolument calme en ce moment parce que bien sûr, nous avons quelques idées, quelques profils, peut-être que nous pensons que nous pourrions ajouter à ce groupe pour faire peut-être même un peu plus compétitif, plus d'options.

"C'est une autre situation étrange avec la pandémie dans le monde entier. Il est nécessaire que nous, en tant que club, nous nous adaptions et soyons patients. Y a-t-il même un marché ? Comment se présente-t-il ? Dans quoi pouvons-nous investir ? Y a-t-il même des chances de générer de l'argent ? Y a-t-il un intérêt pour nos joueurs ?

"Les autres clubs ont-ils la capacité d'acheter des joueurs chez nous ? Sommes-nous capables d'acheter et le voulons-nous ? Donc la situation n'est pas claire et donc pour moi, il est préférable d'être patient et je suis d'accord avec le club dans ce domaine pour ne pas perdre la tête."

Les Blues ont envisagé de signer des défenseurs comme David Alaba et Niklas Süle, tous deux du Bayern Munich, avec des incertitudes autour des situations contractuelles de plusieurs de leurs propres joueurs sur la ligne arrière.

Andreas Christensen, Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta et Thiago Silva ont tous des contrats qui expirent dans les 15 prochains mois. Dans le cas de Silva, son contrat expire dans trois mois mais le club dispose d'une option pour une année supplémentaire.

La récente blessure à la cuisse du Brésilien de 36 ans n'a pas changé l'opinion de Tuchel quant à l'activation de l'option dans les prochains mois.

L'article continue ci-dessous

"Il n'a pas à me prouver quoi que ce soit, a-t-il ajouté. Je le connais. Il était mon capitaine à Paris et c'est un joueur professionnel exceptionnel. Le premier sur le terrain d'entraînement, le dernier à partir. Il prend soin de lui à la maison. Je sais ce qu'il fait pour être en forme.

"Son âge ne joue pas le plus grand rôle dans mon jugement car il pourrait facilement avoir 28 ou 29 ans. Il prend beaucoup de précautions pour pouvoir jouer à ce niveau. Je pense qu'il a été très courageux de faire ce pas à la fin de sa carrière, de faire un pas vers Chelsea à ce stade de sa carrière où certains joueurs le font un peu plus facilement.

"Une fois qu'il donne le feu vert, vous pouvez être absolument sûr en tant que manager que c'est un feu vert. Il est prêt pour demain et je n'attends rien de moins qu'une performance de haut niveau."