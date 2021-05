Tuchel fait contre mauvaise fortune bon cœur

Thomas Tuchel, le manager de Chelsea, n’en veut pas à ses troupes malgré la défaite en finale de la Cup.

Comme l’année dernière, Chelsea a échoué en finale de la Coupe d’Angleterre. Ce samedi, les Londoniens se sont inclinés face à Leicester (0-1) au bout d’une finale intense et riche en émotions. C’est une belle opportunité de garnir le palmarès qui s’échappe, mais il en fallait plus pour miner le moral de Thomas Tuchel.

Le coach des Blues s’est gardé d’accabler ses protégés. Au contraire, il les a félicités pour le visage fourni, insistant aussi sur la nécessité de vite évacuer la déception. "Il n'y a aucune équipe qui ne perd jamais dans le sport. Il s'agit de revenir et de rebondir, de montrer sa mentalité et de penser à mardi. Nous avons raté un trophée et nous avons deux finales contre Leicester et Villa, puis une autre finale."

Mardi, c’est encore les Foxes qui se présentent sur le chemin de Chelsea. Et l’enjeu est une place dans la prochaine Ligue des Champions.

« Trop de précipitation devant les buts »

L’ancien entraineur du PSG a tenté de dédramatiser, mais il a quand même reconnu que sur le plan de l’efficacité il y avait moyen de faire mieux. « J'étais satisfait du rythme et de l'intensité du travail, mais notre prise de décision était trop précipitée. Nous étions trop directs, nous avons essayé de forcer les choses », a-t-il lâché.

"Je nous ai senti trop agités, je pense que ça pourrait être quelque chose à voir avec notre âge. Hakim (Ziyech) et Timo (Werner) ne sont pas si jeunes mais nous pourrions nous améliorer là-bas", a ajouté l’Allemand.

Tuchel va devoir patienter avant de pouvoir soulever son premier trophée avec Chelsea. Ça sera peut-être le 29 mai prochain à Porto après la finale de la Ligue des Champions.