Tuchel : "De Bruyne avait besoin de quitter Chelsea, pas Havertz et Werner"

Le duo allemand, débarqué à Chelsea l'été dernier, vit une première saison globalement difficile en Premier League.

Thomas Tuchel a évoqué les circonstances qui ont vu Kevin De Bruyne quitter Chelsea en 2014 mais insiste sur le fait que Kai Havertz ou Timo Werner n'auront pas besoin de départs similaires.

Pour certains, les circonstances entourant le départ de De Bruyne restent une source de regret après qu'il soit parti avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de la Premier League à Manchester City.

Aujourd'hui, vice-capitaine de City, De Bruyne pourrait remporter le titre de Premier League pour la troisième fois si son équipe bat Chelsea samedi, avec une finale de Ligue des champions à venir entre les deux équipes plus tard dans le mois. Tuchel est heureux que De Bruyne ait atteint son potentiel après un transfert mais ne veut pas que l'histoire se répète avec Werner ou Havertz.

"Je ne sais pas, je n'étais pas là. Je peux juste dire que l'on peut se laisser aller à penser que c'était une grosse erreur de le laisser partir, mais on ne sait jamais. Vous ne savez pas ce qui se serait passé s'il n'avait pas quitté Chelsea pour l'Allemagne, puis revenu en Angleterre après cela", a déclaré Tuchel aux journalistes.

"Peut-être qu'il en avait besoin à ce moment-là. Un autre championnat, un autre défi pour être à son meilleur niveau qu'il n'a peut-être jamais atteint, pour être si influent à City et même être le capitaine d'une équipe incroyable et si performante.

"On ne sait pas, peut-être que c'était mieux pour lui. Peut-être qu'il aurait fait le même parcours s'il était resté et avait forcé sa place ici. C'est difficile à dire, difficile à dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce championnat ici, parce que vous faites une comparaison avec la situation de Timo et Kai, la ligue ici vous fait faire ou ne pas faire.

"Ce championnat est le meilleur ici pour mettre au défi chaque joueur et entraîneur au plus haut niveau du football. Vous avez deux possibilités, vous vous engagez ou vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, vous ne réussissez pas et c'est pourquoi je suis très heureux que Timo et Kai soient sortis de leur zone de confort et qu'ils aient accepté cette aventure, cet énorme défi, de venir en Angleterre, d'aller à l'étranger dans le championnat le plus dur et d'aller dans un club avec une vraie mentalité de gagnant.

"Un club difficile qui ne se préoccupe pas de la deuxième ou troisième place, mais de la victoire. C'est du courage et c'est la bonne étape pour eux de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est très bien car c'est le championnat et le défi qui l'exigent et qui aiguisent leur caractère.

"C'est leur mentalité et c'est ce que nous pouvons voir. Ils sont encore en chemin, nous allons les stimuler et c'est toujours un processus. Pour certains, c'est plus rapide et pour d'autres, c'est plus lent, mais tant qu'ils sont tous des joueurs de Chelsea, ils ont tout notre soutien."

Comment se présente Chelsea pour la fin de la saison ?

Chelsea a besoin des points samedi dans ses efforts pour se qualifier pour la Ligue des champions en terminant parmi les quatre premiers. Ils ont également une finale de FA Cup à venir contre Leicester City la semaine prochaine.

Seul Mateo Kovacic est blessé avant le déplacement à Man City. L'équipe de Pep Guardiola ne peut compter que sur John Stones, suspendu.