"Tu es faible", Mbappé et Neymar s’engueulent

Kylian Mbappé et Neymar Jr ne manquent aucune occasion de se clasher. Le Bondynois s’en est pris au Brésilien.

Bien qu’ils aient été coéquipiers au Paris Saint-Germain, Neymar Jr et Kylian Mbappé n’ont pas été de bons amis. Pendant cinq saisons sportives, notamment de 2017 à 2023, le Français et le Brésilien ont partagé les vestiaires du Parc des Princes.

Neymar et Mbappé ont quitté le PSG

Le Paris Saint-Germain se retrouve sans une star actuellement. Le trio offensif composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr a fini par se décomposer. Le capitaine de l’Argentine a été le premier à prendre le départ après seulement deux ans de son contrat. Le champion du monde 2022 ne manque pas de cracher sur le club francilien depuis qu’il a pris la direction de l’Inter Miami aux Etats-Unis.

Getty Images

Quant à lui, Neymar Jr a quitté le club l’été dernier (août 2023). Après cinq ans, le Brésilien a préféré se diriger vers le Moyen-Orient en signant en faveur d’Al Hilal FC en Arabie Saoudite. Les champions de France avaient encaissé 90 millions d’euros pour céder l’ancien du FC Barcelone aux Saoudiens. Quant à lui, Kylian Mbappé a fait comme Lionel Messi en partant gratuitement cet été. Le Bondynois a signé un contrat de 5 ans avec le Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

Neymar – Mbappé, le clash

Venu à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone contre une enveloppe de 222 millions d’euros, Neymar n’a pas trop aimé sa vie à Paris. En 2019, l’ancien ailier de Santos avait manifesté son désir de quitter le club de la capitale française. Une décision qui n’avait pas plue à son coéquipier d’alors, Kylian Mbappé. Ce dernier avait taclé le Brésilien.

« T’as pas intérêt à partir, tu peux pas nous la mettre à l’envers comme ça… Si tu pars, tu es faible », a lancé l’ancien de l’AS Monaco à Neymar, selon un reportage L’Équipe Explore. Le Brésilien, « le meilleur des humains » au début, deviendra persona non grata avec le temps. Dans le clan de l'ancien Barcelonais, on croit savoir que la nouvelle recrue du Real Madrid a fini par demander « à faire le ménage. Neymar a eu l’impression qu’on avait mis Kylian derrière une vitre blindée, comme intouchable. Et qu'il pensait : “fuck tout le monde” ».

Getty

Avec l’arrivée de Lionel Messi, Kylian Mbappé est vu comme un être très désagréable par les deux anciens du Barça, qui estiment que « Kylian n’obéit à aucune règle », selon un proche des Sud-Américains.