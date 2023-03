Troyes – Monaco : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Troyes-Monaco.

Deux équipes dans une mauvaise passe

Rien ne va plus à l'ESTAC qui vient de perdre ses cinq derniers matches en Ligue 1 et dégringole au classement (le club est 19e avec 19 points).

Pour se relancer, Troyes devra se défaire de l'AS Monaco. Une équipe monégasque bien classée (3e avec 50 points) mais qui vient de subir deux revers de suite à domicile : le premier en Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen (2-3 et le second en Ligue 1 dans le derby azuréen face à Nice (0-3).

Date, horaire et lieu de Troyes-Monaco

Date : dimanche 5 mars 2023

Ville : Troyes (France)

Stade : stade de l'Aube

Heure du coup d'envoi : 13h00 heure française

Compétition : 26e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : Madame Stéphanie Frappart (France).

Sur quelle chaîne voir le match Troyes-Monaco ?

En France, la rencontre entre Troyes et Monaco sera diffusée simultanément sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Troyes-Monaco

En France, il sera de possible de voir le match Troyes-Monaco en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Troyes-Monaco

Pour la cette rencontre, deux joueurs de l'ESTAC sont suspendus : Lucien Agoumé et le buteur Mama Baldé. Pour compenser l'absence de Baldé, l'entraîneur Patrick Kisnorbo devrait aligner en pointe Renaud Ripart ou Iké Ugbo.

De son côté, l'AS Monaco enregistre les retours de Ruben Aguilar, de Kevin Volland et de Maghnes Akliouche. En revanche, Vanderson et Guillermo Maripan seront absents. Le premier souffre d'un virus tandis que le second a repris la course mais s'entraîne encore en marge du groupe.

L'équipe probable de Troyes : Gallon - Bruus, Porozo, Rami, Salmier, Conté - Chavalerin, Reine-Adélaïde - Lopes, Ripart ou Ugbo, Odobert.

L'équipe probable de Monaco : Nübel - Sarr, Disasi, Aguilar ou Matsima - Camara - Diatta, Fofana, Golovine, Caio Henrique ou Jakobs - Ben Yedder, Embolo ou Ben Seghir.

Les statistiques à connaître avant Troyes-Monaco

● Vainqueur au match aller à Louis-II (4-2), Troyes pourrait s'imposer à 2 reprises face à Monaco lors d'une même saison de Ligue 1 pour la 1re fois de son histoire.

● Troyes s'est incliné à 6 reprises à domicile en Ligue 1 face à Monaco (2 victoires, 1 nul), ne faisant pire que contre Lyon (8). L'ESTAC s'est inclinée lors de 5 de ses 6 dernières réceptions de l'ASM dans l'élite (1 nul), restant muette 4 fois.

● Troyes a perdu ses 5 dernières rencontres de Ligue 1, plus longue série en cours et pire série du club depuis février-avril 2016 (7).

● Lors de la dernière journée contre Nice (0-3), Monaco a échoué à marquer en Ligue 1 pour la première fois depuis le 13 mars 2022 à Strasbourg (0-1), la fin d'une série de 34 rencontres en trouvant le chemin des filets (78 buts sur la période). Le club de la Principauté n'a plus enchaîné 2 matches sans marquer en L1 depuis octobre-novembre 2021 (2).

● Troyes a perdu 3 de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul), soit autant que lors des 16 précédents (4 victoires, 9 nuls).

● Monaco n'a perdu qu'un seul match à l'extérieur cette saison en Ligue 1 (3-4 contre Lille le 23 octobre dernier), aucune équipe n'a moins perdu en déplacement dans les 5 grands championnats européens en 2022-2023.

● Troyes a perdu 19 points après avoir ouvert le score cette saison en Ligue 1 (2 victoires, 5 nuls et 3 défaites en 10 matches), dont lors de la dernière journée face à Ajaccio (1-2), alors qu'aucune autre équipe n'a moins souvent concédé le premier but du match que Monaco (6 fois).

● Seul le PSG (8) a marqué plus de buts depuis l'extérieur de la surface que Monaco cette saison en Ligue 1 (7), alors qu'aucune n'en a encaissé plus de la sorte que Troyes (8).

● Rony Lopes pourrait retrouver Monaco, sous le maillot duquel il a disputé 65 matches de Ligue 1 entre 2015 et 2019. L'ASM est l'équipe face à laquelle le joueur de Troyes compte le plus de rencontres dans l'élite sans jamais être impliqué sur un but (5).

● Eliesse Ben Seghir, qui pourrait jouer son 10e match de Ligue 1 avec Monaco à 18 ans et 17 jours, compte 3 buts dans l'élite. En cas de nouvelle réalisation face à Troyes, il deviendrait le plus jeune joueur à compter 4 buts après ses 10 premiers matches de L1 au XXIe siècle.