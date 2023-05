Trophées de la D1 Arkema 2022-2023 : Diani, Endler, Dumornay et Bompastor récompensées

Meilleure joueuse, meilleure gardienne, révélation de la saison, coach de la saison : voici le palmarès des Trophées de la D1 Arkema 2022-2023.

La Fédération français de football a décerné le lundi 15 mai les trophées de la D1 Arkema pour la saison 2022-2023.

Plusieurs prix étaient remis au cours de cette cérémonie : le trophée de meilleure joueuse, de meilleure gardienne, de la révélation de l'année, du meilleur coach, de l'arbitre de l'année, de la meilleure joueuse de deuxième division, du plus beau but de l'année et le trophée Coupe de cœur (qui récompense la meilleure action sociale).

Sans surprise, le PSG et l'OL à l'honneur

Les trophées de la D1 Arkema 2022-2023 ont bien évidemment été trustés par les joueuses de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain, les deux meilleures équipes du championnat de France féminin.

Actuellement en tête du classement des buteuses avec 17 réalisations, Kadidiatou Diani (PSG) a été élue meilleure joueuses de la saison par les entraîneurs de capitaines de la D1 Arkema. Elle devance Delphine Cascarino (OL) et une autre joueuse du PSG, Grace Geyoro.

C'est la deuxième fois de sa carrière qu'elle reçoit cette distinction après 2021. Elle succède au palmarès à Marie-Antoinette Katoto.

Christiane Endler (OL) a été primée en tant que meilleure gardienne tandis que Sonia Bompastor (OL) a été désignée meilleure entraîneure de l'année. Le trophée de la révélation de la saison a été remis à Melchie Dumornay qui évolue au Stade de Reims.

C'est Lieke Martens (PSG) qui a remporté le trophée du plus beau but de la saison grâce à sa réalisation face à Dijon lors de la 5e journée de la D1 Arkema (victoire 3-1 des Parisiennes).

L'équipe type de la saison de la D1 Arkema a également été dévoilée au cours de la soirée et est la suivante : Christiane Endler (OL) – Carpenter (OL), Elisa De Almeida (PSG), Wendie Renard (OL), Sakina Karchaoui (PSG) – Grace Geyoro (PSG), Melchie Dumornay (Reims), Léa Le Garrec (FC Fleury 91) – Delphine Cascarino (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Rosemonde Kouassi (FC Fleury 91).

Le palmarès des Trophées de la D1 Arkema 2022-2023