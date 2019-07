Trophée des champions : PSG-Rennes aura lieu à 13h30, heure française

Cette année, l'édition du trophée des champions, qui opposera le PSG à Rennes, aura lieu le samedi 3 août à 19h30 en Chine (13h30 en France).

Comme l’année dernière, l’édition 2019 du trophée des champions se déroulera en . Dans la ville de Shenzen, le PSG, Champion de , tentera de défendre son titre face au , vainqueur de la l’an passé.

Rennes avait d’ailleurs battu le PSG en finale (2-2, 6-5 TAB) de Coupe de France et tentera de réaliser une nouvelle fois cet exploit. La LFP a dévoilé ce mardi que la rencontre aurait lieu le samedi 3 août à 19h30 heure locale, soit 13h30 heure française.

Vainqueur chaque année depuis 2013, le PSG espère une nouvelle fois conserver son titre et remporter un neuvième trophée des champions au détriment du Stade Rennais, seulement co-vainqueur de la compétition avec l’ en 1971.

Le match sera diffusé en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1 en France et sur CCTV5 et PPTV en Chine, comme l’annonce l’instance française.