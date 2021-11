Trois français parmi les nommés pour le titre The Best

On connait les joueurs qui peuvent prétendre au titre du meilleur joueur de l’année, qui sera décerné au début 2021 (17 janvier) et récompensera le footballeur le plus performant des douze derniers mois. Un titre attribué par la FIFA.

La part de lion pour les Français

Trois internationaux français figurent dans la liste finale des 11 nommés. Et ils sont déjà tous en course pour le trophée du Ballon d’Or. Il s’agit de Karim Benzema, Kylian Mbappé et N’Golo Kanté.

Tous les trois ont été très en vue en 2021, remportant des titres au niveau des clubs ou de la sélection. Benzema et Mbappé ont gagné la Ligue des Nations, tandis que Kanté a conquis la Ligue des Champions. Grâce à cette triplette, la France est la plus représentée dans cette liste finale des postulants. Ce qui n’est pas du tout anodin.

Messi et Neymar, les coéquipiers de Mbappé au PSG, font aussi partie des nommés. Il en est de même pour Cristiano Ronaldo, plusieurs fois primé pour ce titre.

La liste des prétendants est complétée par Jorginho, et qui est le seul Italien cité, ainsi que Kevin De Bruyne, Mohamed Salah et Erling Haaland.

Le vainqueur de cette édition succèdera à Robert Lewandowski, qui avait été sacré haut la main en 2020. Le Polonais fait encore office de principal favori.