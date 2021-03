Trêve internationale – Refus des clubs français de libérer les joueurs qui évolueront hors UE

En raison du coronavirus, les clubs de L1 et de L2 n'autoriseront pas les joueurs qui doivent se déplacer hors de l'UE à rejoindre leurs sélections.

C'est une première dans l'histoire du football français : les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 se sont mis d'accord pour ne pas libérer leurs internationaux qui devront quitter l'espace européen lors de la trêve internationale de la fin mars.

« Les clubs ne mettront pas à disposition des sélections les joueurs étrangers convoqués pour des matchs hors de la zone UE/EEE durant la prochaine période internationale du mois de mars », explique la LFP dans un communiqué.

Une consultation a été effectuée ce mercredi 17 mars auprès de l’ensemble des présidents de clubs concernant les joueurs hors équipe de France A susceptibles de participer à un match hors de la zone UE/EEE.



📝 Communiqué ➡️ https://t.co/KtgY8Vh0F2 pic.twitter.com/ZwxQzftxdM — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 17, 2021

En principe, les clubs n'ont pas le droit de retenir leurs joueurs sélectionnés pour une rencontre internationale inscrite dans le calendrier de la FIFA. Mais une circulaire de l'instance dirigeante du football, datée du 5 février 2021, vient d'en donner la possibilité aux clubs en raison de la pandémie du Covid-19.

Et comme la France impose un isolement aux voyageurs provenant d'un pays situé en-dehors de l'Espace Economique Européen (qui comprend les 27 pays membres de l'Union Européenne plus la Croatie, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein), les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont décidé de ne pas libérer leurs joueurs afin de pouvoir les utiliser en championnat sans avoir à les perdre le temps de la trêve internationale puis lors de la période d'isolement à leur retour.

Le hic, c'est que la France doit se déplacer en mars prochain au Kazakhstan (28 mars) puis en Bosnie-Herzégovine (31 mars), deux pays qui ne font pas partie de l'EEE. Pour éviter que l'équipe de France ne soit pénalisée, une dérogation a été accordée par le gouvernement. Didier Deschamps, son staff et ses joueurs seront soumis à une bulle sanitaire qu'ils ne devront pas percer (afin d'éviter une nouvelle polémique après celle engendrée par le XV de France en rugby).

Mais cette dérogation accordée par le gouvernement ne concerne que les joueurs de l'équipe de France. Cela veut dire que le Néerlandais Memphis Depay (Lyon) et les Turcs du LOSC (Zeki Celik, Yusuf Yazici et Burak Yilmaz) ne pourront quitter le territoire français pour participer au match Turquie-Pays-Bas, le 24 mars. La Turquie n'est en effet pas membre de l'EEE.

Des internationaux africains sont également concernés tandis que la question ne se pose pas pour les joueurs sud-américains : les éliminatoires de la zone CONMEBOL ont tous été reportés à une date ultérieure.