Trent Alexander-Arnold dans la pré-liste de 33 joueurs appelés pour l'Angleterre

Gareth Southgate é dévoilé ce mardi une liste de 33 joueurs présélectionnés pour l'Euro, avant de la réduire à 26 le 1er juin.

Gareth Southgate a sélectionné une équipe provisoire de 33 joueurs en vue de l'Euro de l'Angleterre cet été. Le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold et le défenseur de Brighton Ben White font partie de ceux qui seront retenus.

Les Three Lions ont deux matches amicaux contre l'Autriche et la Roumanie qui approchent à grands pas, et une liste de 26 joueurs doit être établie avant ces sorties.

La sélection finale sera faite le 1er juin, avant l'ouverture de l'Euro contre la Croatie, le 13 du même mois. Un certain nombre d'espoirs actuellement en marge du groupe auront l'occasion de prouver leur valeur à l'entraînement.

Trois joueurs non capés sont inclus dans le groupe de l'Angleterre pour la première fois. La star des Seagulls, White, est l'un d'entre eux, tandis que le défenseur d'Everton, Ben Godfrey, et le gardien de Sheffield United, Aaron Ramsdale, qui ont tous deux été réguliers avec les Espoirs, complètent le trio des petits nouveaux.

Alexander-Arnold, dont l'absence en mars a été très critiquée, est rappelé aux côtés de son capitaine à Liverpool, Jordan Henderson.

Jack Grealish fait également un retour immédiat après avoir été contraint de ne pas participer aux qualifications pour la Coupe du monde 2022 en raison d'une blessure.

Jude Bellingham du Borussia Dortmund, l'attaquant de Manchester United Mason Greenwood et la star d'Arsenal Bukayo Saka constituent le contingent de jeunes joueurs de la sélection de Southgate. Sur les 33 sélectionnés à ce stade, 21 tentent d'honorer un tournoi majeur pour la première fois.

Harry Kane, qui a remporté le Soulier d'or lors de la Coupe du monde 2018, sera une fois de plus le capitaine de l'équipe, alors que des questions continuent de se poser sur son avenir à Tottenham.

Alors que la star des Spurs figurera en bonne place dans les rangs de l'Angleterre cet été s'il est en forme, un certain nombre de personnes frustrées sont laissées pour compte dans le nord de Londres.

Dier a été négligé alors qu'il s'agit d'une option polyvalente qui peut être utilisée en défense centrale ou au milieu de terrain. Ses collègues de club Dele Alli et Harry Winks n'ont pas non plus réussi à s'imposer à l'issue de campagnes nationales éprouvantes.

Parmi les autres absents, le meneur de jeu de Leicester James Maddison paie le prix de la concurrence féroce à laquelle il a été soumis. Le défenseur d'Everton Michael Keane est également absent, tout comme Ainsley Maitland-Niles, qui a été prêté par Arsenal à West Brom, tandis que Danny Ings est exclu malgré ses 13 buts avec Southampton cette saison et que Tammy Abraham a payé cher son manque de temps de jeu régulier à Chelsea.

L'équipe provisoire de l'Angleterre pour l'Euro 2020 au complet :

Gardiens de but : Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)



Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton).

Milieux de terrain : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham, en prêt de Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants : Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa).