Transferts, les premiers mots de Lucas Hernandez en tant que joueur du Bayern Munich

Lucas Hernandez vient de signer au Bayern Munich jusqu'en 2024 et en a profité pour s'exprimer.

Lucas Hernandez au , c'est fait. Comme annoncé par nos confrères de France Football mardi, le défenseur champion du monde s'est engagé au sein du cub bavarois contre 80 millions d'euros. Le défenseur, qui fait désormais partie des joueurs français et des défenseurs les plus chers de l'histoire, a voulu rendre hommage aux Colchoneros à l'annonce de son recrutement par le Bayern.

Un hommage à l'

«C’est la décision la plus difficile et la plus importante que j’ai eu à prendre dans ma carrière sport. L'Atlético signifie beaucoup pour moi parce que c'est là que j'ai grandi en tant que joueur et que je suis devenu le joueur que je suis. J'ai eu du mal à dire non à l'Atlético, mais ma décision est de relever un nouveau défi au Bayern Munich. Je tiens à remercier tout l'Atlético, les dirigeants, entraîneurs, coéquipiers et fans, de ces 12 années incroyables et inoubliables au cours desquelles j'ai fait partie du club", a confié le défenseur international français à l'annonce de sa signature en Bavière.

L'article continue ci-dessous

«C’est la décision la plus difficile et la plus importante que j’ai eu à prendre dans ma carrière sport. L'Atlético signifie beaucoup pour moi parce que c'est là que j'ai grandi en tant que joueur et que je suis devenu le joueur que je suis. J'ai eu du mal à dire non à l'Atlético, mais ma décision est de relever un nouveau défi au Bayern Munich. Je tiens à remercier tout l'Atlético, les dirigeants, entraîneurs, coéquipiers et fans, de ces 12 années incroyables et inoubliables au cours desquelles j'ai fait partie du club. L'Atlético sera toujours dans mon cœur.», a encore estimé le joueur français.

Dans le classement symbolique des défenseurs les plus chers du monde, il est intéressant de noter que plusieurs Français ont leur place dans le top 5 puisque Aymeric Laporte (transféré de l' à pour 65M€) et Benjamin Mendy (lui aussi transféré à Manchester City, en provenance de , pour 57,5M€) suivent Hernandez aux 3ème et 4ème rang. Un autre défenseur de City, l'Anglais Kyle Walker (57M€) complète le top 5. Virgil Van Dijk reste tout en haut néanmoins.