Transferts, l'ASSE ne retiendra pas Léo Lacroix

À un an de la fin de son contrat, Léo Lacroix sera libéré par Saint-Étienne en cas de proposition suffisante cet été.

Il a passé la dernière saison en prêt en du côté d'Hambourg en deuxième division et Léo Lacroix aurait bien pu y rester, mais le HSV a fini 7e de 2 et n'est pas remonté parmi l'élite, limitant ainsi son buidget et forcément, ses options sur le marché..

À l'ASSE, plusieurs changements se sont produits du côté de l'organigramme, avec notamment l'arrivée d'un nouvel entraîneur en la personne de Ghislain Printant. Lacroix appartient toujours à Saint-Etienne, avec qui il est lié jusqu'en juin 2020.

Le magazine Football affirme par ailleurs que le club forézien ne gardera pas l'international suisse de 27 ans en cas de proposition suffisante cet été.

Le défenseur passé par les clubs suisses du et de Sion disposerait de plusieurs offres, notamment en Allemagne, mais n'a pas encore arrêté son choix. Lui aussi ne se verrait pas poursuivre à Saint-Etienne la saison prochaine.

Quel point de chute pour Lacroix cet été ?

La même source affirme que si les Verts pourraient le céder à moins de 3 millions d'euros, le montant auquel il avait été recruté au fin août 2016, une offre d'un million 'seulement' pourrait achever de les convaincre de laisser partir le défenseur. Affaire à suivre dans les prochaines semaines.