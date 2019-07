Transferts, La Zlatan du foot féminin s'annonce au Real Madrid

Eden Hazard, Eder Militao, Luka Jovic et peut-être bientôt Paul Pogba, le Real continue de se renforcer après une campagne vierge de tout trophée et assez mitigée pour le géant espagnol.

Un géant espagnol qui diversifie et enrichit ses activités. Après avoir fait l'acquisition du CD Tacon, équipe féminine récemment promue en première division espagnole pour en faire le Feminina à l'horizon 2020, le club espagnol commence à recruter et vient de s'offrir une star d'envergure.

Proud to announce that I’ll be the first official signing for Real Madrid/Cd Tacon.

Excited to write history, to help build and be part of this teams journey from the very start.

It’ll be a dream to wear the most beautiful jersey in the world starting next season. HALA MADRID pic.twitter.com/QnJDSE8wqH