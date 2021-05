Transfert de Rafinha au PSG : le Barça va toucher un bonus de 1,5 M€

Bonne nouvelle pour le Barça : grâce à une clause judicieuse, ils vont toucher un bonus sur le transfert de Rafinha.

Le 5 octobre dernier, lors du dernier jour du mercato d'été, le PSG recrutait Rafinha à qui il restait un an de contrat avec le Barça. Si le joueur avait une clause de départ fixée à 16 millions d'euros, le Barça avait fait un effort envers le club français en acceptant de céder son joueur gratuitement mais avec un pourcentage à la revente de 35%.

Mais comme le rapporte le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, le FC Barcelone avait également ajouté une clause concernant le parcours européen du PSG : en effet, si le PSG atteignait le dernier carré de la Ligue des champions 2020-2021, le club parisien devrait alors verser 1,5 millions d'euros au Barça.

Or, le PSG est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions depuis qu'il a éliminé le Bayern Munich en quart de finale le 13 avril et va donc devoir verser 1,5 millions d'euros au Barça. Et cette clause sera de nouveau activée la saison prochaine si le PSG parvient encore à se hisser en demi-finale.