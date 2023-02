Transfert avorté de Ziyech, prolongation de Messi, blessure de Mbappé : les confidences de Luis Campos avant PSG-Bayern

Le mercato du PSG, la blessure de Mbappé : Luis Campos fait le point sur la situation du PSG avant d'affronter le Bayern Munich.

Le 14 février prochain, le PSG recevra le Bayern Munich au Parc des princes en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Avant ce choc, Luis Campos, le directeur sportif du PSG, a accordé un long entretien ce dimanche 5 février à nos confrères de Téléfoot, évoquant de nombreux sujets concernant le club parisien.

Sur le transfert avorté de Ziyech

On a tout fait. Mais comme pour tous les transferts, il faut que les trois partis marchent bien. Ça a marché avec le PSG, avec Ziyech, mais malheureusement, au dernier moment, pas avec Chelsea…

On a essayé d'être créatif, avec les contraintes financières qu'on a. On a fait un bon plan, qui passe par une réduction du nombre joueurs dans l'effectif, pour faire de la place aux jeunes, et ne pas les perdre pour d'autres grands clubs européens

Sur la prolongation de Lionel Messi

En ce moment, on est en discussion avec Messi pour sa prolongation. J'aimerais le garder dans ce projet, je ne peux pas le cacher. On discute en ce moment pour atteindre ce but, et continuer de l'avoir avec nous

Sur la blessure de Kylian Mbappé à quelques jours de PSG-Bayern en Ligue des champions

Perdre Kylian, bien sûr que c'est dur. Je l'ai vu très triste après sa blessure. Mais je l'ai aussi vu aujourd'hui travailler pour accélérer dès que possible sa récupération. C'est la personnalité des vainqueurs

Si Kylian fait partie des meilleurs attaquants du monde ? Il est déjà le meilleur attaquant…

Sur Neymar

La vérité, c'est que depuis mon arrivée au PSG, je n'ai aucune critique à faire sur Neymar. Toujours à l'heure, toujours avec une bonne disposition. Ce Neymar, c'est un Neymar incroyable.

Sur le rôle des stars au PSG

Je me rappelle d'un mot que j'ai dit à Messi à la mi-temps contre Montpellier : « tu dois prendre tous les autres avec toi. » Il m'a répondu : « tranquille ». Et il a fait une deuxième période exceptionnelle.

Les grandes stars ne peuvent pas gagner à elles seules un trophée. Elles peuvent gagner un match, deux matches, ou quelques matches. Mais elles ont besoin des autres, de l'harmonie. On a fait une grande progression, mais on doit continuer à progresser.

Sur le futur centre d'entraînement du PSG, à Poissy

C'est la chose la plus belle que j'ai vue depuis mon arrivée ! C'est un message au monde qu'envoie le club : il est grand, mais il va être encore plus grand dans l'avenir.