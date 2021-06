Toutes les réactions après la victoire des Bleus contre la Bulgarie (3-0)

Pour son deuxième et dernier match de préparation avant l'Euro 2020, la France s'est imposée face à la Bulgarie (3-0-). Voici toutes les réactions.

"Beaucoup de très bonnes choses. J’ai géré les joueurs aussi par rapport à cette deuxième phase de la préparation qui a nécessité une bonne charge de travail. J’ai six changements, je les utilise aussi pour rétablir les temps de jeu. Voilà, on y est, on sait ce qu’il nous attend. Ce sera plus difficile le 15 (…) On aurait plus marqué plus de buts, mais bon on reste sur deux bonnes performances, maintenant c’est la compétition, et c’est la seule vérité qui compte".

Olivier Giroud (attaquant Équipe de France, M6) : "Ça ferait rire certains de mes potes, parce qu'ils m'appellent comme ça, le phœnix grenoblois. C’est un compliment car cela veut dire que peu importe les circonstances, on ne lâche rien. Quand on fait appel à moi, le plus important est de faire le boulot. J’ai eu des bons services de mes partenaires. Ils savent où je me déplace et il s’agit juste de bien finir", a assuré l’avant-centre de Chelsea, avant tout satisfait de la prestation collective.



"Il n'y avait pas besoin d'être rassurés. On a simplement mis le bleu de chauffe. Quand on n'avait pas le ballon, on a bien fait les replacements défensifs. (...) C'est quand on n'a pas le ballon qu'il faudra faire les efforts et être solidaires. Ce soir, c'est ce qu'on a fait".



Hugo Lloris (gardien de but Équipe de France, L'Equipe) : "Cela fait énormément bien. Ça amène un peu plus d'adrénaline, d'énergie. On ne s'endort pas dans le match. Je pense qu'ils ont pris du plaisir, comme nous qui en avons également pris sur le terrain en étant sérieux, impliqués. C’est de bon augure pour la suite".



Lucas Hernandez (défenseur Équipe de France, L'Equipe) : "Tout va bien, c'était juste par précaution. On en avait parlé avec le docteur et le coach, de faire une période et voir les sensations que j'avais avec mon genou. Personnellement, je me sens très bien. Il n'y a pas de souci".