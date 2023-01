Tout savoir sur le contrat de Neymar : combien gagne la star du PSG et quand expire son contrat ?

La star brésilienne a juré de rester à Paris jusqu'en 2027, mais quand le contrat de Neymar expire-t-il avec les champions de France ?

La superstar brésilienne Neymar a fait la une des journaux lorsqu'il a rejoint le Paris Saint-Germain depuis Barcelone pour un montant record de 222 millions d'euros en 2017. L'ancien joueur de Santos faisait partie du trio d'élite "MSN" en Espagne où il a battu des records aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez.

Neymar a rejoint le PSG pour les mener à la gloire européenne mais n'a pas réussi à répéter ses exploits de 2015 avec Barcelone, ce qui a conduit à des rumeurs indiquant à un départ du Parc des Princes. Avec une incertitude potentielle quant à son avenir au club, Neymar sera-t-il bientôt sur le marché et combien les acheteurs potentiels devront-ils débourser pour sa signature ? GOAL fait le point...

Combien gagne Neymar au PSG ?

La superstar brésilienne a signé une prolongation de contrat avec ses employés à l'été 2021. Selon Footmercato, Neymar gagne 36 millions d'euros par saison dans le cadre de son nouveau contrat. "C'est un grand bonheur de prolonger l'aventure au Paris Saint-Germain", a déclaré Neymar sur le site officiel du club. "Je suis très heureux à Paris.

"C'est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l'histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font encore plus croire à ce beau projet. Ici, j'ai grandi en tant que personne, en tant qu'être humain et en tant que joueur aussi. Je suis donc très heureux de prolonger et j'espère gagner beaucoup plus de trophées ici", avait ajouté le Brésilien.

A Paris, Neymar gagne 3 millions d'euros par mois, 700 000 € par semaine ou 100 000 € par jour. Le club français compte plusieurs grands noms dans sa liste, le vainqueur des Jeux olympiques de 2016 étant le deuxième mieux payé de l'équipe après la star française Kylian Mbappé. Le salaire de Neymar pour la saison 2022-23 représente actuellement 15,33% de la masse salariale totale de l'équipe, selon Capology.

Quand expire le contrat de Neymar au PSG ?

L'ancien joueur de Barcelone a renouvelé son contrat avec les Parisiens en 2021, prolongeant son séjour jusqu'en 2025. À l'été 2022, le joueur de 30 ans aurait suscité un intérêt majeur de la part de plusieurs clubs d'élite européens, dont Chelsea et la Juventus. Selon MARCA, Neymar a déclenché une prolongation de contrat automatique présente dans sa clause pour prolonger son mandat jusqu'en 2027.

Malgré le déplacement de l'attention vers Mbappe lors de la fenêtre de transfert précédente, le Brésilien s'est engagé à rester à Paris tout en acceptant une réduction de salaire. "Je ne pense même plus que ce soit un sujet. Je me sens évidemment très à l'aise chez moi au PSG", a déclaré Neymar à TNT Sports Brazil [via The Star].

Le joueur a identifié le PSG comme sa "maison" et cherche à guider les champions de France en titre vers un trophée qui leur a échappé, la Ligue des champions. Si Neymar aide le Paris Saint-Germain à atteindre la gloire européenne, il recevrait une énorme quantité de bonus comme le rapporte Forbes, ce qui augmenterait encore plus ses revenus.