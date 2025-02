Toulouse - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue 1 saison 2024-2025 tire progressivement vers son épilogue. Ce weekend, le championnat français aborde sa 22e journée avec des matchs intéressants au programme. Parmi les affiches prévues pour cette journée, figure un alléchant duel entre le Paris Saint-Germain et Toulouse qui aura lieu ce samedi. Deux équipes qui sont sur dynamiques différentes ces dernières semaines.

Toulouse doit vite se relever

Depuis sa victoire à Lens le 5 janvier dernier (0-1), le Toulouse FC (10e, 27 pts) peine à retrouver le chemin du succès en Ligue 1. Les Violets, actuellement 10es du championnat, traversent une période compliquée, marquée par une élimination en Coupe de France face à Guingamp (0-2), pensionnaire de Ligue 2. Malgré une série de cinq matchs sans victoire (3 nuls, 2 défaites), le Téfécé montre des signes de résilience. Lors de leurs deux dernières rencontres, les Toulousains ont arraché un nul face à Nice (1-1) et Auxerre (2-2), réussissant à revenir au score en toute fin de match. Une résilience dont le Téfécé aura besoin pour obtenir un résultat positif face au PSG, samedi.

Le PSG veut poursuivre sa marche vers le titre

De son côté, le Paris Saint-Germain enchaîne les succès et affiche une dynamique impressionnante. Après avoir éliminé Le Mans (National 1, 0-2) en Coupe de France, le club de la capitale s’est illustré en surclassant Monaco (4-1) en championnat avant de dominer Brest (0-3) en barrage aller de Ligue des Champions. Grâce à cette série de cinq victoires consécutives, les Parisiens confirment leur montée en puissance dans une période où les matchs s’enchaînent à un rythme effréné. Intouchable en tête du championnat, le PSG (1er, 53 pts) compte une avance confortable de 10 points sur son dauphin, l’OM (2e, 43pts) et se dirige sereinement vers un 13e sacre en Ligue 1. Une dynamique positive que les Parisiens comptent bien poursuivre contre Toulouse ce samedi.

Horaire et lieu du match

22e journée de Ligue 1

Lieu : Stadium Municipal

A 21h05, heure française

Les compos probables du match Toulouse - PSG

Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Akdag (ou Sidibé) - Donnum, Casseres, Canvot, Suazo - Babicka, Magri, Aboukhlal.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Sur quelle chaîne suivre le match Toulouse - PSG ?

La rencontre entre Toulouse FC et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 15 février 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.