Toulouse - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Toulouse et Lens seront aux prises dimanche pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après deux semaines de pause en raison de la Coupe de France, la Ligue 1 a fait son retour ce weekend avec les affiches de la 19e journée. L’un des chocs de ce nouvel épisode du championnat français oppose Toulouse FC (14e, 17pts) au Racing Club de Lens (8e, 26pts). Une rencontre qui a tout l’air d’un piège pour les Sang et Or.

Toulouse dans le dur, Lens obligé de se relancer

Rien ne va pour Toulouse cette saison. 14e de Ligue 1, le Téfécé (17 pts) n’ont remporté que trois victoires lors de l’exercice en cours après 18 matchs. Les Violets ont même été sortis de la Coupe de France par une équipe de National en l’occurrence, Rouen, au stade des 16es de finale (3-3, 12-11 après t.a.b.) le weekend dernier. Une énième défaite qui confirme la mauvaise campagne des Toulousains qui n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites). Avec un seul point d’avance sur le barragiste, tous les points sont précieux pour Toulouse qui doit gagner contre Lens, dimanche. Ce qui n’est pas gagné d’avance.

Le RC Lens n’est pas dans la même situation que Toulouse certes, mais les Sang et Or déçoivent depuis quelques semaines. Alors qu’il s’était repris à l’approche de la fin de la phase aller du championnat, Lens retombe à nouveau, dans ses travers. Les hommes de Franck Haise restent sur deux défaites consécutives en Ligue 1 après n’avoir perdu aucun de leurs trois précédents matchs (2 victoires, 1 nul). Cantonné à la 8e place de Ligue 1, Lens (26 pts) doit gagner à nouveau pour se relancer dans la course à l’Europe. Cependant, les Sang et Or devraient se méfier d’une équipe toulousaine, menacée de relégation, qui va jouer avec le cœur.

Horaire et lieu de match

Toulouse – Lens

19e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Municipal

A 17h05 française

Les compos probables du match Toulouse – Lens

Toulouse : Restes - Kamanzi, Nicolaisen, Mawissa, Suazo - Sierro, Casseres, Schmidt - Donnüm, Dallinga, Gboho

Lens : Samba - Mbala, Danso, Medina - Sotoca, El Aynaoui, Diouf, Costa - Fulgini, Wahi, Thomasson

Sur quelle chaîne suivre le match Toulouse – Lens ?

La rencontre entre Toulouse FC et le Racing Club de Lens sera à suivre ce dimanche 28 janvier 2024 à partir de 17h05 sur DAZN et Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur My Canal.