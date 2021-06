Toujours pas de repreneur à Bordeaux

Le club des Girondins de Bordeaux se dirige tout droit vers un redressement judiciaire, faute de proposition concrète de rachat.

Les Girondins de Bordeaux sont-ils voués à disparaitre, ou alors repartir de zéro en Division Honneur ? Ce qui était inimaginable il y a encore quelques mois est en passe de se produire. Dans le rouge financièrement suite au retrait de King Street en avril dernier, le club aquitain n’a toujours pas reçu d’offre de reprise intéressante et susceptible de le remettre à flot.

Gérard Lopez, l’ancien patron du LOSC, et Pascal Rigo avaient fusionné leur projets respectifs pour pouvoir s’installer du côté du Haillan. Mais leur proposition n’a pas été convaincante, et c’est pourquoi le club envisage plus que jamais le pire.

« Dans ces circonstances, et afin de préserver l’avenir professionnel, d'autre choix désormais que d'envisager l'éventualité d'une procédure de redressement judiciaire », a fait savoir le FCGB à travers un inquiétant communiqué ce vendredi.

Encore quatre jours pour éviter le pire

Le délai pour une opération de rachat a été fixé au 22 juin. Les Aquitains ont bon espoir encore que des candidats sérieux se présentent d’ici là. « Compte tenu des délais incompressibles inhérents à une procédure de redressement judiciaire et afin de permettre au nouveau repreneur de présenter ses comptes prévisionnels à la DNCG avant la reprise effective du Championnat (les 6-7-8 août), la déclaration de cessation des paiements devra être déposée au greffe du Tribunal de Commerce le mardi 22 juin au plus tard. Le club espère sincèrement que les candidats sauront utiliser cet ultime délai pour finaliser une offre et apporter les garanties financières nécessaires pour éviter la mise en œuvre d'une telle procédure », précisait la note des Marine et Blanc.

A noter que Johan Micoud, l’ancienne grande figure de la formation aquitaine, a transmis, via L'Equipe, une lettre ouverte aux potentiels repreneurs pour leur expliquer la manière dont il faut s’y prendre pour remettre Bordeaux sur les bons rails. « Pour que la reprise des Girondins soit plus qu'un sauvetage dans l'urgence, je vous propose une réflexion en trois axes de travail qui se déclinent en six points. Avant d'entrer dans le détail, je suggère donc de : 1. Séduire le public pour recréer un univers de supporters solidaires et enthousiastes. 2. Instaurer un pacte d'excellence entre le club et les joueurs. 3. Se montrer de nouveau à la hauteur des pages glorieuses de l'histoire du club ».

L’initiative de l’ancien international français est louable mais il n’est même pas sûr que quelqu’un ait la possibilité de mettre à exécution ce plan.