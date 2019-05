Touché contre Barcelone avec Liverpool, Keïta sera forfait "au moins 2 mois"

Naby Keïta a été touché contre Barcelone, mercredi soir en demi-finale aller de la lors de la défaite des Reds au Camp Nou.

Contrait de céder sa place à Jordan Henderson à la 24ème minute de jeu, le milieu de terrain ne va plus jouer d'ici la fin de la saison selon son entraîneur, Jurgen Klopp.

Jürgen Klopp confirmed Naby Keita is set to miss the remainder of the season.