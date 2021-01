Tottenham - Un ancien du club ouvert au départ de Dele Alli cet hiver

Glenn Hoddle, ancien joueur et entraîneur des Spurs, estime que Dele Alli, barré par José Mourinho, peut s'en aller pour retrouver de son éclat.

Dele Alli est une "machine à but", dit Glenn Hoddle. Mais un manque de confiance de Jose Mourinho à obligera le milieu de terrain international anglais à s'engager ailleurs. Les Spurs ont privilégié des options alternatives à Alli cette saison, le joueur de 24 ans se retrouvant souvent sur le banc ou complètement négligé.

Un manque de temps de jeu qui a déclenché de nombreuses rumeurs de transfert, et un départ vers le avait été envisagé avant même que Mauricio Pochettino ne succède à Thomas Tuchel sur le banc. Depuis son arrivée, les rumeurs ne font logiquement que s'intensifier Outre-Manche.

L'article continue ci-dessous

"Je ne pense pas qu'il convienne à ce système que José recherche"

Glenn Hoddle se dit prêt voir Dele Alli s'engager ailleurs, affirmant que les joueurs de sa capacité méritent plus que ce qu'il obtient actuellement de José Mourinho. L'ancien joueur et entraîneur des Spurs a déclaré au Sun que le milieu de terrain n'a rien à espérer à Tottenham : "Je ne peux pas le voir entrer pour le moment, car ils gagnent. Il n'est utilisé qu'en et en . Il n'entrera pas à moins d'une blessure ou d'un manque de forme (...) Il va devoir attendre une blessure".

"Je parle de jouer semaine après semaine, et il en a besoin. S'il pense qu'il ne peut pas faire cela, il doit le communiquer au directeur, et s'il le voit de cette façon également, un accord de prêt pourrait être possible. C'est seulement José qui saura s'il voit de toute façon un scénario à long terme pour lui. S'il ne le fait pas, il pourrait penser qu'il vaut mieux encaisser. Je peux voir Dele aller dans un autre club et faire vraiment du bien dans le bon système. Je ne pense pas qu'il convienne à ce système que Jose recherche. Je pense qu'à un moment donné, il passera à autre chose. S'il reste après le mercato, il doit se mettre à genoux", a ensuite ajouté l'ancien technicien.

Selon lui, Dele Alli doit tout simplement donner le maximum pour retrouver de son éclat. "Il doit jouer à son meilleur niveau. La vérité est, et il le sait lui-même, qu'il n'a pas joué de son mieux. Le seul moyen pour lui de prouver cela au manager est de jouer. Cela doit être très frustrant pour Dele, car il a fait un si bon travail. C'est une machine à buts au milieu de terrain. Il fera ça pour une équipe, est-ce que ce sera pour Tottenham ? Il y a un point d'interrogation à ce sujet", s'est enfin interrogé Glen Hoddle.