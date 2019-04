Tottenham : Pochettino ne s'attend pas à revoir Kane cette saison

Le manager de Tottenham n'est pas optimiste au sujet de la blessure sérieuse d'Harry Kane, touché à la cheville face à Man City (1-0).

Mauricio Pochettino a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Harry Kane puisse rejouer cette saison, excepté en cas de finale de la .



L’international anglais a été blessé à la cheville après 58 minutes lors de la victoire 1-0 de son équipe face à ce mardi, en quarts de finale aller de Ligue des champions.



Le défenseur de City, Fabian Delph, a surpris Kane par inadvertance lorsque son attaquant a tenté de bloquer le ballon.



a confirmé jeudi que son meilleur buteur avait subi une "blessure au ligament latéral important" à la cheville gauche - la même que celle subir contre en janvier qui l'avait écarté pour un peu plus d'un mois.

Pochettino ne sait pas si le joueur de 25 ans sera de retour sur le terrain avant la fin de la saison de , le 12 mai.



"Il se sent triste et déçu comme tout le monde au club. C'est un moment difficile pour lui, l'équipe et nous", a déclaré Pochettino à la presse en conférence de presse ce vendredi.



"Nous devons l’évaluer tous les jours, mais nous devons avoir les réponses appropriées pour voir quand il pourra éventuellement commencer à s’entraîner avec l’équipe".



"Aujourd'hui, il est impossible de donner une date. Il a subi une blessure similaire la dernière fois contre Manchester United et cela a pris cinq semaines. Si nous arrivions en finale de la Ligue des champions, il aurait peut-être la possibilité de jouer, mais nous devons voir".



"Nous devons l'évaluer mais il n'est pas dans un état génial, ce qui est normal après quelques jours."



Tottenham a également perdu Dele Alli, blessé aussi contre City, à la main.



Pochettino est plus optimiste à l’égard d’Alli, qui devrait être opérationnel pour la seconde manche contre les hommes de Guardiola.



"Il s'est cassé la main et nous devons évaluer aujourd'hui et voir s'il peut jouer demain", a ajouté Pochettino.



"Je ne suis pas optimiste pour demain. Je suis plus optimiste sur le fait qu'il sera disponible pour Man City lors du match retour. Nous verrons et prendrons une décision qui conviendra mieux à tout le monde."



Serge Aurier, Eric Dier et Erik Lamela sont les autres absents confirmés pour le match contre , déjà relégué.