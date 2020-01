Tottenham - Mourinho : "C'était un match étrange"

L'entraîneur des Spurs est revenu sur la contre-performance de son équipe, battue à Southampton ce mercredi (1-0).

a une nouvelle fois déçu ce mercredi sur la pelouse de (1-0). "C'est un match plutôt étrange, a réagi José Mourinho après la rencontre. Nous n'avons pas eu de problème défensivement, ils ne nous ont pas vraiment posé de problèmes. Ils ont marqué un but, Danny Ings a bien joué.

"Nous n'avons pas créé beaucoup mais suffisamment pour pouvoir marquer. Ils ont bien défendu, les défenseurs centraux ont rendu le match difficile pour nos attaquants, qui ont été agressifs et n'ont pas commis d'erreurs. Dans la dernière partie du match sans Harry Kane ou un autre buteur, sans Son, nous avions peu d'options. J'ai le sentiment que le résultats est dur mais c'est comme ça."

"Peut-être grave, peut-être pas" pour Harry Kane

Mourinho a donné quelques précisions sur les deux joueurs sortis sur blessure, Tanguy Ndombele et Harry Kane : "Tanguy Ndombele, je ne sais pas. J'imagine que c'est la dixième blessure de la saison. Elles l'empêchent de jouer. Ça ne lui donne pas de continuité. On avait trois jours entre les matchs. Une fois de plus, il est sorti.

"Harry Kane joue chaque minute, il joue tout le temps.C'est peut-être une grosse blessure, peut-être un petite. C'est sûr qu'il sera forfait."

Le technicien portugais est également revenu sur le carton jaune qu'il a reçu pendant la rencontre après avoir espionné le banc de ses adversaires, reconnaissant être allé trop loin. "Je pense que le carton jaune était justifié, j'ai été grossier."

Enfin, il a une nouvelle fois évoqué le mercato d'hiver, qui s'est ouvert ce mercredi. "Nous avons besoin de temps pour travailler. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons. Nous ne cherchons pas à être les rois du marché. Nous allons travailler."

Prochain rendez-vous pour les Spurs, ce dimanche à Middlesbrough, pour le troisième tour de la (15h).