Tottenham – Manchester City : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Tottenham-City.

Un nouveau festival offensif ?

La dernière rencontre entre les deux équipes est très récente. Le 19 janvier dernier, en championnat, Manchester City battait Tottenham 4-2 à l'issue d'un match spectaculaire puisque les Spurs menaient 2-0 à la pause.

Pour ce nouveau choc, Antonio Conte, qui vient de se faire opérer de la vésicule biliaire sera remplacé par son adjoint, Cristian Stellini.

Tottenham (5e avec 36 points), reste sur deux victoires (une en Premier League contre Fulham et une en FA Cup face à Preston North End) tandis que Manchester City (2e avec 45 points) vient d'enchaîner trois succès (deux en Premier League, contre Tottenham et Wolverhampton et un en FA Cup face à Arsenal).

Date, horaire et lieu de Tottenham-Manchester City

Date : dimanche 5 février 2023

Ville : Londres (Royaume-Uni)

Stade : Tottenham Hotspur Stadium

Heure du coup d'envoi : 17h30 heure française

Compétition : 22e journée de la Premier League

Arbitre de la rencontre : Monsieur Andy Madley (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Tottenham-Manchester City ?

En France, la rencontre entre Tottenham et Manchester City sera diffusée sur Canal+.

Le streaming pour voir le match Tottenham-Manchester City

En France, il sera de possible de voir le match Tottenham-Manchester City en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Tottenham-Manchester City

Pour cette rencontre, Tottenham devrait enregistrer les retours de Richarlison et de Lucas Moura. Pape Sarr est en revanche incertain.

Du côté des Citizens, John Stones est forfait en raison d'une blessure tandis que Phil Foden est incertain.

L'équipe probable de Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Davies - Porro, Højbjerg, Bentancur, Perisic - Kulusevski, Kane, Son.

L'équipe probable de Manchester City : Ederson - Lewis, Akanji, Laporte, Aké - Gündogan, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Haaland, Grealish.

Les statistiques à connaître avant Tottenham-Manchester City

● Manchester City a perdu ses trois derniers matches de Premier League contre Tottenham à Londres.

● Tottenham a perdu quatre de ses cinq derniers matches à domicile en Premier League, concédant au moins deux buts à chaque fois.

● Manchester City a perdu 2 de ses 3 derniers de Premier League joués à l'extérieur.

● Toutes compétitions confondues, Pep Guardiola a perdu ses quatre derniers matches au Tottenham Hotspur Stadium.

● Tottenham est l'adversaire préféré de Riyad Mahrez. L'Algérien a marqué 7 fois et délivré 4 passes décisives contre les Spurs.

● Erling Haaland a marqué 25 buts en 19 matches de Premier League cette saison. Seuls deux joueurs ont marqué plus de buts lors de leur première saison en Premier League : Andy Cole (34 en 1993-1994) et Kevin Phillips (30 en 1999-2000).

● Harry Kane a marqué 199 buts en 303 matches de Premier League. Il pourrait devenir le troisième joueur à atteindre la barre des 200 réalisations après Alan Shearer (260) et Wayne Ronney (208).