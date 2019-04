Tottenham, Lucas Moura rejoint un club très fermé

Les Spurs de ont étrillé ce samedi en (4-0). Et ce large succès porte la signature de Lucas Moura. À lui seul, l'ailier brésilien a marqué trois des quatre buts de sa formation (27e, 87e et 90e). Un hat-trick qu'il va pleinement savourer.

C'est la première fois depuis qu'il évolue en que Lucas Moura score trois fois en une seule rencontre. Ça ne lui était même jamais arrivé en Europe. La dernière fois qu'il a été aussi prolifique en une seule rencontre c'était lors d'un match du championnat brésilien entre le Sao Paulo et Sport Recife (4-2), le 27 octobre 2012.

Trois buts inscrits en une seule partie du championnat anglais, il n'y a que trois joueurs brésiliens qui ont réussi cet exploit auparavant. Il s'agit d'Afonso Alves (ex-Middlesbrough), Robinho ( ) et Roberto Firmino ( ). D'autres illustres attaquants auriverde passés par la Premier League ont fait parler d'eux mais sans jamais parvenir à mettre un hat-trick (Gabriel Jesus, Coutinho, Jardel, Pato, Jo).

4 - Lucas Moura is the fourth Brazilian player to score a @premierleague hat-trick, after Afonso Alves, Robinho and Roberto Firmino. Smooth. #TOTHUD pic.twitter.com/DtmlgWCctI