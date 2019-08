Tottenham - Lloris : "Arrêter de parler de titres et les gagner"

Mauricio Pochettino a parlé de remporter enfin un titre cette saison. Son gardien, lui, espère arrêter d'en parler et le faire sur le terrain.

Le capitaine de , Hugo Lloris, a estimé qu'il était temps d'arrêter de parler de remporter des titres et de passer à l'action, à peine plus de deux mois après avoir perdu en finale de la contre (0-2). Les Spurs sont l'une des équipes les plus constantes en depuis l'arrivée sur le banc de Mauricio Pochettino en 2015, devenant des habitués du Top 4.

Malgré cela, il manque encore la consécration. Le technicien argentin en a d'ailleurs fait la condition d'une saison réussie en 2019-2020. Hugo Lloris, de son côté, en a assez d'en entendre parler et attend des actes sur le terrain.

"Nous parlons de trophées depuis maintenant au moins deux saisons, a-t-il déclaré au Sun. C'est une chose d'en parler, c'en est une autre de montrer ce que nous pouvons faire. C'est l'ambition des dirigeants, de l'entraîneur, du staff et des joueurs. Donc nous n'avons pas besoin de continuer à en parler."

Pour lui, le plus important ne sont pas les déclarations dans la presse, mais la confiance qui imprègne le vestiaire. Une confiance qui doit s'entretenir par les performances sur le terrain. "La confiance est encore plus grande qu'avant. La chose la plus importante est de dire la vérité dans le vestiaire, entre nous. Ensuite nous devons démontrer ce que nous disons sur le terrain."

Les coéquipiers d'Harry Kane s'apprêtent à faire face à un gros test en ce début de saison puisqu'ils se déplacent sur la pelouse de l'Etihad Stadium pour y défier le champion en titre, , ce samedi (18h30). Les Skyblues ont surclassé (5-0) la semaine passée à Londres.

Un match qui apparaît donc déjà capital pour les Spurs, qui doivent se prouver qu'ils sont capables d'élever leur niveau quand c'est nécessaire. "C'est un gros, gros match, poursuit ainsi Lloris. Chaque gros match peut être décisif, donc il est important d'être prêts. Nous devons être très concentrés dès l'entame du match.

"La seule indication que ce match nous donnera, c'est la réalité de ce match. Mais nous savons tous que c'est le genre de matches qui peut faire la différence. Après une saison comme la dernière, le plus diffiicle est de garder le même niveau. Donc si nous pouvions même l'élever un petit peu, il y a une chance d'atteindre à nouveau la finale de la Ligue des champions. Mais il n'y a aucun secret concernant la manière d'y parvenir. C'est une question de travail, de mentalité et de personnalité."