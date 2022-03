Tottenham : Kane croit dur comme fer au projet de Conte

Harry Kane insiste sur le fait que l'équipe de Tottenham est toujours satisfaite du manager Antonio Conte malgré les fluctuations de forme de ces dernières semaines, tandis que l'attaquant anglais admet qu'il doit se tenir responsable d'un début de saison médiocre.

Conte apporte sa touche spéciale

L'Italien a succédé à Nuno Espirito Santo à la tête de l'équipe à l'automne dernier et a supervisé une série de superbes performances au début de l'année, avant qu'une série de résultats douteux n'affaiblisse la lutte pour une place en Ligue des champions. La défaite de samedi face à Manchester United (3-2) a constitué un nouveau revers, mais si Kane reconnaît que son équipe est en transition, il affirme que les joueurs sont toujours heureux d'être sous la direction de Conte, champion d'Italie avec l'Inter la saison dernière.

"Évidemment, j'ai toujours l'impression que nous sommes dans un processus", a déclaré Kane à Sky Sports. "Nous avons passé deux ou trois ans à nous battre pour des trophées, puis nous avons chuté ces deux dernières années. Antonio, il est en train de construire une culture qu'il veut et il veut nous remettre à cette place. En Premier League, la frontière est si mince entre se battre ou être dans le top 4 ou être sixième, septième ou huitième. Chaque équipe s'améliore et il n'y a pas de match facile", a ensuite constaté l'attaquant anglais.

"Il faut du temps et de la compréhension"

"Bien sûr, le manager travaille aussi dur qu'il le peut et les joueurs aussi. Ce n'est pas une solution miracle qui arrive du jour au lendemain, il faut du temps et de la compréhension. Bien sûr, il a mentionné qu'il avait besoin de parler au club et au président pour voir dans quelle direction nous devons aller en tant que club. De mon point de vue, et du point de vue des joueurs, nous ne pouvons pas dire assez de bien de lui", a enfin conclu Kane, lucide.