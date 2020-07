Tottenham - José Mourinho : "La saison a été folle"

S'il n'est pas parvenu à qualifier les Spurs pour la Ligue des Champions, José Mourinho demeure satisfait de la saison réalisée par son équipe.

Arrivé sur le banc d'une équipe finaliste de la dernière Ligue des Champions, José Mourinho avait un objectif assumé : se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes avec les Spurs. Malheureusement, il n'en a rien été. Tenu en échec lors de l'ultime journée par (1-1), devra se contenter de la la saison prochaine. Au sortir de la rencontre, le Portugais a reconnu que cet exercice 2019-20 avait été comparable à des montagnes russes.

"Nous avons bien joué, obtenu des résultats et été solides"

"La saison a été folle, après la finale de la (en 2019). Il y a eu des hauts et des bas et ça a été vraiment dur. Dans ce regroupement de matches, nous avons réussi à obtenir des résultats et à performer", a ainsi déclaré l'ancien entraîneur du et de l' , avant de nuancer.

"Celui d'aujourd'hui n'était pas le meilleur. Mais, dans l'ensemble de cette période, nous avons bien joué, obtenu des résultats et été solides pour nous mettre en situation de jouer la Ligue Europa", a ensuite ajouté José Mourinho. Que les supporters de Tottenham se rassurent, le Lusitanien est un spécialiste de la C3 et il ne faudra pas compter sur lui pour s'asseoir sur cette compétition. En effet, il a déjà été sacré dans celle-ci à deux reprises : avec Porto (2003) et (2017).